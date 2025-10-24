"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ММК

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 41,8 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

"ММК представил слабые операционные и финансовые результаты за 3-й квартал 2025 года, - отмечает эксперт. - Компания демонстрирует отрицательную динамику ключевых показателей вследствие падения потребления и цен на внутреннем рынке металлопродукции. ММК ожидает сохранения неблагоприятной конъюнктуры до конца текущего года. Однако мы полагаем, что ожидаемое снижение ключевой ставки в 2026 году оживит спрос на сталь, что переломит негативный тренд в операционных и финансовых результатах компании".

