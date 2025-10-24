Набиуллина и Минэкономразвития: два взгляда на инфляцию и ДКП

24 октября. FINMARKET.RU - Перенос временных факторов в инфляцию продлится до середины 2026 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Она отметила, что текущие темпы роста цен в сентябре ускорились, что в основном связано с динамикой цен на бензин и овощи. По словам главы ЦБ, изменение сезонности в ценах на овощи (летом отмечалось нетипично раннее и сильное сезонное удешевление плодоовощной продукции, а осенью цены вернулись к росту) и напряженность на топливном рынке являются временными проинфляционными факторами.

"Но даже если очистить инфляцию от этих и других временных факторов, то ее устойчивые показатели все еще выше 4%. Нет выраженной тенденции к их снижению. Большинство индикаторов устойчивой инфляции уже несколько месяцев находятся в диапазоне 4-6%. Инфляционные ожидания остаются высокими. Ценовые ожидания предприятий в октябре даже выросли после того, как несколько месяцев практически не менялись, и выросли, прежде всего, в торговле. Компании объясняют повышение своих оценок в том числе предстоящим увеличением налога", - отметила Набиуллина.

"Инфляционные ожидания населения в октябре не изменились. В обновленном прогнозе оценка инфляции в следующем году повышена до 4-5%. Этот пересмотр вызван временными проинфляционными факторами, включая ситуацию на топливном рынке, повышение налогов, а также индексацию коммунальных тарифов более высокими темпами. По нашей оценке, перенос этих факторов в цены продлится до середины следующего года. Устойчиваядостигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет оставаться на цели", - добавила она.

Но, как считает глава ЦБ, цикл смягчения ДКП продолжается, но более аккуратными темпами с возможностью пауз.

"Почему мы снизили ставку - давайте попробую еще раз назвать факторы, которые пусть осторожными шагами, но сподвигли нас принять решение по смягчению ДКП. Я считаю, что мы в любом случае находимся в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Оно может происходить с паузами, но вы видите траекторию ставки, которую мы дали и на следующий год - это продолжение, пусть и более аккуратное, смягчения ДКП", - сказала она.

"Почему это возможно? Мы видим, что замедляется рост спроса, перегрев спроса уходит, и мы ожидаем в I полугодии следующего года, что разрыв спроса закроется. Это предполагает наш базовый прогноз. Поэтому мы считаем, что можно двигаться вперед (по смягчению ДКП), но более аккуратно из-за большого числа временных проинфляционных факторов, которые могут иметь большие вторичные эффекты", - заявила Набиуллина.

Кроме того, по ее словам, ситуация показывает, что "напряженность на рынке труда сохраняется", но "тоже чуть смягчается" - количество вакансий уменьшается, сокращается доля предприятий, которые испытывают дефицит кадров.

Текущая динамика инфляции вукладывается в прогноз, что создает пространство для дальнейшего смягчения ДКП, шаг на 0,5 п.п. является скорее "символическим", считают в Минэкономразвития РФ.

"Данные Росстата показывают, что текущая динамика инфляции укладывается в прогнозную траекторию. Это создает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий", - приводится в сообщении министерства комментарий директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Льва Денисова в связи с решением Банка России о снижении ключевой ставки до 16,5% с 17%.

"В то же время снижение ставки на 0,5 п.п. выглядит скорее символическим шагом. Особенно с учетом обновленного ЦБ прогноза на 2026 год по ключевой ставке, которая по факту стала выше", - считают в Минэкономразвития.

"В этой ситуации ключевое значение приобретает проактивная экономическая политика правительства, направленная на эффективное использование имеющихся ресурсов - прежде всего трудовых, инвестиционных и бюджетных", - отмечают в министерстве.

Банк России в пятницу уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год - 19,2% вместо 18,8-19,6%. Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-15% с 12-13% ранее.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу предметно рассматривал шаг снижения ключевой ставки помимо 50 б.п. также на 100 б.п. и ее сохранение на уровне 17% годовых, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Какие варианты мы рассматривали? Предметно рассматривалось три варианта - 16%, 16,5% и неизменная ставка в 17%", - сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, различия в позициях при обсуждении можно свести к оценке устойчивой инфляции и степени обеспокоенности масштабом возможных вторичных эффектов от разовых проинфляционных факторов. "Мы все видим разовые проинфляционные факторы, но действительно, оценить, какие будут вторичные эффекты, достаточно сложно", - добавила она.

По ее словам, участники заседания, которые выступали за более значительное снижение, полагают, что охлаждение спроса сравнительно быстро будет двигать устойчивую инфляцию к целевому уровню. "И что влияние проинфляицонных разовых факторов на инфляционные ожидания будет не очень значительным", - сказала глава ЦБ.

Те же, кто отстаивал неизменность, напротив, по ее словам, полагают, что устойчивый рост цен еще не опустился к 4%, и возможно, пока остается ближе к 6% без существенного снижения в последние месяцы. Они опасаются, что влияние разовых факторов в условиях, когда перегрев спроса еще не исчерпан, а инфляционные ожидания не заякорены, может быть более выраженным, растянутым во времени, чем в том случае, когда эта комбинация проинфляционных разовых факторов реализовывалась при низкой инфляции и сбалансированном росте, сказала Набиуллина. "Поэтому, на их взгляд, требуется дополнительная осмотрительность при дальнейших шагах по смягчению денежно-кредитной политики", - сказала она

Говоря о вероятных дальнейших решениях, Набиаллина отметила, что прогноз по траектории ключевой ставки, в том числе на этот год, предполагает возможность как дополнительного снижения на декабрьском заседании, так и неизменность ставки.

Сигнал совета директоров на ближайшее заседание нейтральный, напомнила она. "Это означает, что продолжение снижения на ближайших заседаниях не предопределено по умолчанию, для решения о следующем снижении ставки потребуется дополнительные факты, которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше без риска того, что устойчивая инфляция залипнет в 2026 году выше целевого уровня. Это, наверное, самое важное для принятия решения", - пояснила она.