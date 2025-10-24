ПСБ понизил прогнозную цену акций ММК до 40 руб

Банк ПСБ понизил прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) до 40 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре аналитиков.

"Финансовые результаты ММК в 3К25 продолжили показывать негативную динамику, обусловленную слабой конъюнктурой ключевых рынков сбыта и падением отпускных цен, - пишут эксперты. - Сокращение выручки, EBITDA, рентабельности по EBITDA и доли продукции с ВДС оказалось сопоставимо с результатами "Северстали", что отражает общерыночные тенденции. Реализация металлопродукции снизилась незначительно, т.к. компания распродавала складские запасы".

Позитивным аспектом отчетности аналитики считают неожиданный рост чистой прибыли за квартал, связанный с более весомым сальдо внеоперационных доходов: финансовые доходы ММК смогли перевесить финансовые расходы и прочие расходы, пусть и на символические 0,5 млрд руб., кроме того, компания смогла получить прибыль от курсовых разниц в размере 1,55 млрд руб., а также увеличение чистой денежной позиции.

"Хотя представленные результаты мы квалифицируем как ожидаемо невыразительные, они в целом не меняют нашу оценку бизнеса ММК как крепкого и устойчивого, способного спокойно выдержать текущую фазу ослабления внутреннего спроса на сталь, - делают вывод стратеги банка. - Но сильных триггеров для роста котировок бумаг ММК по-прежнему не видим: учитывая наши прогнозы по экономике и ДКП, существенного улучшения финансовых и операционных показателей компании и отрасли в целом не ждем ранее 2К26".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.