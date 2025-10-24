.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Селигдара на уровне 62 руб
.
24 октября 2025 года 17:17
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Селигдара на уровне 62 руб
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Селигдара" и прогнозную цену на уровне 62 руб. за бумагу по итогам анализа операционных результатов компании за 9 месяцев 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков. Российский производитель золота и олова опубликовал операционные результаты за 9 месяцев 2025 года: - Производство лигатурного золота составило 6148 кг, увеличившись на 8% год к году. - Производство олова в концентрате выросло на 48% год к году и достигло 1721 тонн, производство меди в концентрате увеличилось на 21% до 1734 тонн, производство вольфрама в концентрате выросло на 90% до 95 тонн. - Добыча руды для золотодобывающего дивизиона снизилась с 6 до 5,4 млн тонн. - Выручка от реализации произведенного золота достигла 54,5 млрд рублей, увеличившись на 47%. - Общая выручка составила 61 млрд рублей, увеличившись на 45%. "Компания продолжает укреплять позиции на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры и увеличения производственных мощностей заметно выросли объемы производства и выручка, - отмечают эксперты. - Особенно сильная динамика наблюдается в диверсифицированных направлениях - олова, меди и вольфрама. Несмотря на некоторое снижение объемов добычи руды, ее запасы, рост цен на золото и повышение эффективности позволили компании существенно улучшить финансовые показатели". Аналитики инвесткомпании ожидают улучшения ситуации в связи с новыми проектами. В целом результаты "Селигдара" они оценивают как позитивные, однако рекомендуют учитывать, что у "Селигдара" высокая долговая нагрузка: золотой долг и золотые облигации. Соответственно часть выручки от добычи они отдают банкам вместо того, чтобы зарабатывать на текущем золотом ралли. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СЕЛИГДАР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
24 октября 2025 года 19:44
Рынок акций РФ на неделе возобновил падение из-за отмены встречи Трампа и Путина и новых санкций Запада
Рынок акций РФ на неделе вернулся к снижению на фоне опасений эскалации геополитической напряженности после отмены саммита глав США и России по вопросу украинского урегулирования, объявления Евросоюзом и США новых антироссийских санкций, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции. Решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 16,5% годовых и ухудшение прогнозов регулятора не привнесли оптимизма на рынок в конце недели. Индекс МосБиржи на неделе растерял весь прирост предыдущей пятидневки, завершив пятницу ниже 2545 пунктов. читать дальше
.24 октября 2025 года 19:32
Москва. 24 октября. Рынок акций РФ в пятницу снизился после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых) и ухудшить прогноз по ставке на 2026 год; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $66,6 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 2545 пунктов, завершив неделю падением. читать дальше
.24 октября 2025 года 19:15
Москва. 24 октября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос, отыгрывая повышение прогноза Банка России по средней ключевой ставке на 2025-2026 годы и снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), до 16,5% годовых. читать дальше
.24 октября 2025 года 19:03
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 41,8 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. "ММК представил слабые операционные и финансовые результаты за 3-й квартал 2025 года, -... читать дальше
.24 октября 2025 года 18:47
"Финам" повысил рейтинг акций Ozon с "держать" до "покупать" с целевой ценой 4826 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 16,7% с текущих уровней, ообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "В преддверии приостановки торгов на фоне процедуры редомициляции цена... читать дальше
.24 октября 2025 года 18:35
Банк ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 155 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре аналитиков. "Норникель" опубликовал производственные результаты за 3 кв. и 9 месяцев 2025 года: - Никель 53,6 тыс. т (+18% кв/кв); 140,4... читать дальше
.24 октября 2025 года 18:23
"Финам" сохраняет рейтинг акций Tesla на уровне "продавать" с целевой ценой $245 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 42%, сообщается в материале инвесткомпании. "Свежий квартальный отчет согласуется с нашим видением инвестиционного кейса компании, - пишет аналитик Магомед Магомедов.... читать дальше
.24 октября 2025 года 18:12
Банк ПСБ понизил прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) до 40 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре аналитиков. "Финансовые результаты ММК в 3К25 продолжили показывать негативную динамику, обусловленную... читать дальше
.24 октября 2025 года 17:57
ЦБ РФ, возможно, сохранит ключевую ставку в декабре без изменений, на уровне 16,5% годовых, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Банк России на плановом заседании 24 октября снизил ключевую ставку в четвертый раз с начала года, ограничившись ее пересмотром лишь на... читать дальше
.24 октября 2025 года 17:39
"Финам" после рассмотрения отчетности за третий квартал 2025 года сохраняет рейтинг акций Boston Scientific на уровне "держать" с целевой ценой $103,2 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,7% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Компании удалось в... читать дальше
.24 октября 2025 года 16:46
"БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью 993 рубля за штуку на горизонте 1 месяца, что предполагает потенциал роста до 9,1% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Смирнова. "Акции "Самолета" отскочили от поддержки 866 руб., которая... читать дальше
.24 октября 2025 года 16:30
Потенциал роста акций ВТБ на горизонте 12 месяцев составляет более 50%, сообщается в комментарии аналитика банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. ВТБ представил финансовую отчетность по МСФО за III квартал 2025 года: - кредитный портфель ЮЛ: +0,7% кв./кв., +3,6% с нг; - кредитный портфель ФЛ: -1%... читать дальше
.24 октября 2025 года 16:00
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, исключив "ЛУКОЙЛ". Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), Сбербанк и HeadHunter. "Осенний дивидендный сезон подошел к концу. Среди компаний из подборки выплата уже состоялась... читать дальше
.24 октября 2025 года 15:41
алитики SberCIB Investment Research оставили без изменений топ акций российских компаний средней и малой капитализации, сообщается в комментарии. Таким образом, в текущую подборку вошли "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", МКПАО "Лента", "НМТП", "Ренессанс Страхование", "МД Медикал Груп",... читать дальше
.24 октября 2025 года 15:26
Консервативным инвесторам стоит фокусироваться на бумагах финансового сектора и IT-компаний в 4 квартале текущего года, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 4К25. "Период безыдейности на рынке акций затягивается в условиях вхождения российской экономики в фазу, пусть и плавного,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.