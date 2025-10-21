Восстановление рынка стали РФ начнется не ранее второй половины 2026 года - "Газпромбанк Инвестиции"

Восстановление рынка стали РФ начнется не ранее второй половины 2026 года, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

По оценкам отраслевых экспертов, внутреннее потребление стали в РФ по итогам десяти месяцев упало примерно на 15%, а в третьем квартале 2025 показатель мог достичь многолетнего минимума около 9,2 млн тонн. Ожидается, что по итогам 2025 года рынок сократится до показателя около 38 млн тонн, что соответствует уровням 2015-2016 годов или падению к уровню 2024 года на 12%.

Ключевые факторы давления:

- С учетом зимнего сезона ожидается дальнейшее ослабление спроса в строительном сегменте и снижение внутренних цен на плоский прокат.

- Отмечается затоваривание складов у производителей техники, снижение спроса на вагоны и сдержанные продажи сельхозтехники.

- Слабый внутренний спрос привел к снижению стоимости горячекатаного проката в РФ в третьем квартале на 14% г/г, а продолжающийся рост китайского экспорта оказывает давление на экспортные цены.

Восстановление отрасли оптимистично ожидается экспертами не ранее второй половины 2026 года, а четвертый квартал 2025 года может быть слабее третьего.

На взгляд аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции", давление на рынке стали в России продолжится в 4-ом квартале 2025 и 1-ом квартале 2026 года на фоне слабого спроса со стороны строительного сектора и сложной макроэкономической конъюнктуры.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.