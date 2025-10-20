Акции Полюса отстали от роста цены золота в последнее время - "Алор Брокер"

Акции "Полюса" отстали от роста цены золота в последнее время - их стоит продолжать держать и даже покупать на глубоких просадках, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Последние дни слабенько торгуются акции "Полюса", - отмечает эксперт в комментарии. - Причина - ожидание коррекции золота и уход спекулятивного капитала в более волатильные бумаги. В пятницу золото просело на 2,1%, но в понедельник утром уже отбило немногим менее половины потерь. Мы считаем, что акции "Полюса" отстали от роста золота в последнее время. Кроме того, очень частой коррекции драгметаллов в конце года после бурного роста может и не случиться, поскольку благодаря протекционистской политике Трампа мировые центробанки будут увеличивать долю золота в резервах. Поддержит "Полюс" и ослабление рубля. Поэтому бумагу стоит продолжать держать, и даже докупать на глубоких просадках".

Аналитик также напоминает, что в прошлую пятницу в первой половине дня на рынке акций прошла небольшая коррекция - это спекулянты фиксировали огромную прибыль четверга. Но, как и ожидалось, она была непродолжительной, за последний день недели рынок подрос на 0,2%. Выходные в целом тоже завершились подъемом.

"Скорее всего, первую половину текущей недели рынок попробует продолжить попытки восстановления, - прогнозирует Антонов. - Многое будет зависеть от геополитики, пока высказывания Дональда Трампа позитивны для России. Растет вероятность, что ближайшая встреча президентов России и США будет более плодотворная, чем саммит на Аляске. Однако на настроения будет давить заседание ЦБ по ставке 24 октября".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.