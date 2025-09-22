"Финам" повысил целевую цену акций Microsoft до $501,44

"Финам" повысил целевую цену акций Microsoft Corp. с $445,85 до $501,44 за бумагу, сохранив рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

Потенциал снижения составляет 1,5% с текущих уровней.

"Microsoft выпустила отчет за 4 квартал и весь 2025 финансовый год, в котором существенно превзошла наши ожидания по всем основным финансовым показателям, - указывает эксперт. - В 4 квартале рост ключевой платформы Azure ускорился до 39%, и общая выручка увеличилась самыми быстрыми темпами за последние три года. Однако мы отмечаем, что Microsoft повысила и целевой уровень капитальных затрат из-за необходимости масштабных инвестиций в ИИ-инфраструктуру. В связи с этим мы считаем, что текущий уровень котировок в полной мере отражает фундаментальную стоимость компании".

