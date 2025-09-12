"БКС МИ" повысил целевую цену акций Alibaba до $156

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций лидера онлайн-ритейла Alibaba Group Holding до $156 за штуку и сохраняет нейтральный взгляд на бумаги компании, сообщается на портале БКС Экспресс.

Потенциал предполагаемого роста составляет 1% с текущих уровней.

"Бумага выросла в цене после недавней отчетности - ускорилось развитие облачного сегмента. Компания также активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта (ИИ). Мы считаем бумагу интересной ставкой на долгосрочный рост потребления в Китае и прогресс в сфере ИИ", - пишут эксперты.

Стратеги инвесткомпании выделяют следующие риски для акций Alibaba:

- Невозможность полностью защититься от влияния торговых противоречий США и Китая за счет внутреннего спроса в Китае и развития в других странах;

- Дальнейшая потеря рыночной доли и, как следствие, снижение маржинальности из-за сокращения эффекта масштаба;

- Неэффективность реструктуризации сегмента онлайн-продаж;

- Недостаточная эффективность монетизации разработки собственной модели ИИ и усиление конкуренции в облачных сервисах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.