Рубль днем немного ускорил темпы роста в паре с юанем на решении Банка России по ставке и перед выходными днями

Москва. 12 сентября. Китайский юань усилил темпы снижения на Московской бирже днем в пятницу. Рубль ускорил коррекционное повышение после решения Банка России снизить ключевую ставку меньше, чем ожидало большинство аналитиков, и на закрытии "длинных" позиций по паре "юань-рубль" перед выходными днями.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,765 руб., что на 18,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 1,32 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 84,16 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 1,32 копейки, до 98,89 руб./EUR1.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% с 18% годовых, сохранив при этом нейтральный сигнал на будущее. В заявлении ЦБ уделил повышенное внимание бюджетной тематике.

Большинство аналитиков ожидали от ЦБ более мягкого решения, прогнозируя второе подряд снижение ставки широким шагом в 200 б.п. Однако и шаг в 100 б.п. нельзя назвать сюрпризом. В последние дни перед заседанием картина ожиданий стала менее однозначной - участники рынка по-разному трактовали противоречивые сигналы со стороны инфляционных ожиданий и самой инфляции, сомнения в исходе совета заронило и активное ослабление рубля, что повысило частоту упоминаний в прогнозах альтернативного сценария (снижение ставки только на 100 б.п.).

Снижение ставки ЦБ сопроводил нейтральным, как и в прошлый раз, сигналом: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий". Пока ожидания "существенно не изменились", сохраняясь на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, отметил ЦБ.

Помимо нейтральной "сигнальной" фразы, регулятор сохранил и указание на поддержание жесткости денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения инфляции к цели в 2026 году. При этом из заявления исключена оговорка, что это означает продолжительный период проведения жесткой ДКП.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

На июльском заседании ЦБ снизил ставку 200 б.п., до 18%, на июньском - на 100 б.п., до 20%, в марте, феврале и декабре регулятор сохранил ставку на уровне 21%, в октябре повысил - на 200 б.п. - до 21%, в сентябре - на 100 б.п. - до 19%. 26 июля Банк России поднял ставку с 16% до 18%. На заседаниях 16 февраля, 22 марта, 26 апреля и 7 июня 2024 года оставлял ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 октября 2025 года.

"Сегодня на заседании Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п., до 17%. Теоретически, для рынков акций и облигаций - это определенно благоприятное событие, но на практике рынок ожидал более агрессивное снижение до 16% - (следовательно, это оказывает - ИФ) умеренно негативное влияние. (...) В начале сентября рубль стал резко ослабевать: за 10 дней почти на 6%. Мы полагаем, это происходило на фоне ожидания снижения ключевой ставки до 16%, поэтому более жесткая риторика ЦБ может охладить настроения покупателей валюты. Вдобавок, в конце сентября будут выплачиваться квартальные налоги, что может оказать дополнительное давление на валюту", - отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций".

Цены на нефть перешли к повышению днем в пятницу.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $67,67 за баррель, что на 1,96% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,8%, до $63,5 за баррель.

С начала этой недели Brent и WTI подорожала в пределах 2-3% в связи с опасениями обострения конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе, а также ожиданиями усиления давления на покупателей российской нефти со стороны США и Европы.

