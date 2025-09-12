Индекс Мосбиржи может показать рост после заседания ЦБ РФ - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит в пятницу движение в диапазоне 2900-2950 пунктов в ожидании оглашения итогов заседания Банка России по ключевой ставке, после чего возможен его рост, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Склонны ждать снижения ставки на 200 базисных пунктов. Так как рынок это решение в котировки не заложил в полной мере, оно, по нашему мнению, позволит индексу начать движение в направлении следующей цели роста, диапазону 3050-3150 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.