.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из "боковика" в пятницу - "Алор Брокер"
.
12 сентября 2025 года 09:54
Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из "боковика" в пятницу - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из "бокового" диапазона 2850-2950 пунктов на торгах в пятницу, однако прокол одной из данных отметок после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке возможен, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Итак, все внимание на решение ЦБ РФ по ключевой ставке. В последние дни оптимизм участников торгов немного поиссяк, мнения о величине снижения разделились. Мы рассматриваем два варианта - либо будет снижение на 2 п.п. с жесткой риторикой, либо на 1 п.п. но с довольно мягким прогнозом, - пишет эксперт в материале инвестиционной компании. - Не думаем, что оба варианта позволят российскому рынку акций выйти из боковика. Для движения вверх нужно закрепиться выше 2950 пунктов по индексу Мосбиржи, внизу же стоит преграда в 2850 пунктов. Однако в любом случае волатильность торгов после объявления вердикта регулятора возрастет, не исключаем "проколов" данных отметок. Возможно, в таком случае результативной будет спекулятивная контртрендовая стратегия". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
15 сентября 2025 года 09:21
Очевидных предпосылок для глубокой коррекции на российском рынке акций в настоящее время нет, при этом потенциал восстановления все же ограничен, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Перспективы российского фондового рынка вряд ли сильно ухудшились после... читать дальше
.12 сентября 2025 года 19:44
Рынок акций РФ во вторую неделю сентября снизился из-за геополитической напряженности, рисков антироссийских санкций Запада и решения Банка России снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт (до 17% годовых). Локальную поддержку рынку на неделе оказала подросшая нефть. Индекс МосБиржи откатился в район 2840 пунктов, а индекс РТС из-за ослабления рубля упал к уровню конца июля. читать дальше
.12 сентября 2025 года 19:42
Рынок акций РФ завершил неделю снижением на решении ЦБ по ставке и заявлениях Трампа, индекс МосБиржи упал ниже 2840п
Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ в пятницу упал из-за возросших распродаж после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых (многие ожидали снижения ставки на 2 п.п.), а также на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа по санкциям против РФ; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $67,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал ниже 2840 пунктов, обновив минимум на закрытие с 6 августа. читать дальше
.12 сентября 2025 года 19:32
Рубль в пятницу заметно подрос в паре с юанем, отыграл часть предыдущих потерь на решении Банка России по ставке и перед выходными днями
Москва. 12 сентября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос в рамках коррекции после решения Банка России снизить ключевую ставку меньше, чем ожидало большинство аналитиков, и на закрытии "длинных" позиций по паре "юань-рубль" перед выходными днями. читать дальше
.12 сентября 2025 года 19:01
"Финам" присвоил обыкновенным акциям "Татнефти" целевую цену 627 руб., привилегированным - 606,3 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует рейтингу "держать" и потенциалу снижения на 4,4% и 2,2% соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Финансовые результаты... читать дальше
.12 сентября 2025 года 18:34
"Финам" понизил рейтинг акций Luxshare Precision Industry с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне на уровне CNY47 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 10,8%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "Акции выросли на 94% от апрельских... читать дальше
.12 сентября 2025 года 18:02
"Цифра брокер" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к концу текущего года на уровне 15-16%, говорится в комментанрии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Пырьевой. "Как мы и ожидали, Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п. до 17%, поскольку имеющиеся макроэкономические данные складывались в... читать дальше
.12 сентября 2025 года 17:29
Целевой ориентир для индекса Мосбиржи до конца сентября составляет 2800-2900 пунктов - Freedom Finance Global
Целевым ориентиром для индекса Мосбиржи до конца сентября выступает диапазон 2800-2900 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Торги 12 сентября на российских фондовых площадках проходят на отрицательной территории, отмечает эксперт в комментарии. Главная... читать дальше
.12 сентября 2025 года 16:54
"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Ozon до 6822 руб., сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Потенциал роста составляет 56% от текущих уровней. "Ozon продолжает укреплять свои позиции на динамично развивающемся рынке... читать дальше
.12 сентября 2025 года 16:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций лидера онлайн-ритейла Alibaba Group Holding до $156 за штуку и сохраняет нейтральный взгляд на бумаги компании, сообщается на портале БКС Экспресс. Потенциал предполагаемого роста составляет 1% с текущих уровней. "Бумага выросла в цене... читать дальше
.12 сентября 2025 года 15:41
Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2025 года будет понижена до 15%, полагает аналитик банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Ставка ЦБ снизилась на 100 б.п. (до 17%), тогда как в рамках консенсус-прогноза аналитиков ожидалось снижение до 16% - регулятор проявил осторожность, замедлив скорость смягчения... читать дальше
.12 сентября 2025 года 15:40
Рубль днем немного ускорил темпы роста в паре с юанем на решении Банка России по ставке и перед выходными днями
Москва. 12 сентября. Китайский юань усилил темпы снижения на Московской бирже днем в пятницу. Рубль ускорил коррекционное повышение после решения Банка России снизить ключевую ставку меньше, чем ожидало большинство аналитиков, и на закрытии "длинных" позиций по паре "юань-рубль" перед выходными днями. читать дальше
.12 сентября 2025 года 15:07
Банк России принял сдержанное решение по ключевой ставке, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Совет директоров Банка России 12 сентября снизил ключевую ставку во второй раз с начала года, но всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых. В целом... читать дальше
.12 сентября 2025 года 14:38
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6550-6620п - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6550-6620 пунктов при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "С технической точки зрения S&P 500 достиг нового исторического максимума, - отмечает эксперт... читать дальше
.12 сентября 2025 года 13:49
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 3,2844 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,05%, стоп-приказ: 3,1246 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на стагнацию... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.