Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из "боковика" в пятницу - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи вряд ли выйдет из "бокового" диапазона 2850-2950 пунктов на торгах в пятницу, однако прокол одной из данных отметок после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке возможен, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Итак, все внимание на решение ЦБ РФ по ключевой ставке. В последние дни оптимизм участников торгов немного поиссяк, мнения о величине снижения разделились. Мы рассматриваем два варианта - либо будет снижение на 2 п.п. с жесткой риторикой, либо на 1 п.п. но с довольно мягким прогнозом, - пишет эксперт в материале инвестиционной компании. - Не думаем, что оба варианта позволят российскому рынку акций выйти из боковика. Для движения вверх нужно закрепиться выше 2950 пунктов по индексу Мосбиржи, внизу же стоит преграда в 2850 пунктов. Однако в любом случае волатильность торгов после объявления вердикта регулятора возрастет, не исключаем "проколов" данных отметок. Возможно, в таком случае результативной будет спекулятивная контртрендовая стратегия".

