"Велес Капитал" начал анализ Сбербанка с рекомендацией "покупать" для акций

Инвестиционная компания "Велес Капитал" начала аналитическое освещение Сбербанка с рекомендацией "покупать" для его акций, сообщается в обзоре аналитика Сергея Жителева.

Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет 393 рубля за обыкновенную бумагу и 389 рублей за привилегированную.

Финансовый сектор в течение года показывал опережающую динамику по сравнению с индексом Мосбиржи, констатирует эксперт.

Сбербанк же, отмечает он, с мая существенно опередил отраслевой индекс.

Большинство банков адаптировалось к высокой ключевой ставке и жесткой денежно-кредитной политике, и в совокупности сектор заработал рекордную чистую прибыль в 2024 году в размере 3,8 трлн руб. Доля Сбербанка в совокупной чистой прибыли банков достигла 41,6%, что составило 1,58 трлн руб. (+4,8% г/г).

"Мы ожидаем, что в 2025 году Сбербанк покажет результаты выше сектора и увеличит чистую прибыль на 2,4% г/г, до 1,62 трлн руб., - указывает Жителев в обзоре. - По итогам 2024 года дивиденды составили 34,84 руб. на акцию, обеспечив доходность 10,6% годовых. По итогам 2025 года мы ожидаем дивиденды в размере 36,09 руб. и доходность 11,6% годовых".

Высокая ключевая ставка Банка России продолжит способствовать росту просроченной задолженности и приведет к росту резервов и стоимости риска до 1,5% в 2025 году, однако устойчивости банка это не угрожает, поскольку проблемная задолженность уже покрывается резервами на 142%, отмечает аналитик инвесткомпании.

За счет низкой стоимости фондирования чистая процентная маржа в 2025 году составит 5,8%. Комиссионные доходы, по нашим прогнозам, вырастут на 10% г/г, до 931 млрд руб." - говорится в материале эксперта.

Акции эмитента на данный момент занимают наибольшую долю в портфеле розничных инвесторов (36,2%), а розничные инвесторы, по данным ЦБ, остаются основными покупателями на фондовом рынке.

Банк торгуется с мультипликатором P/B 0,93X, что на 20% ниже исторических средних значений, обращает внимание Жителев.

"Учитывая ожидания результатов "лучше сектора" и недооцененность, мы присваиваем рекомендацию "покупать" с целевой ценой 393 руб. за обыкновенную акцию и 389 руб. за привилегированную", - сообщается в материале эксперта "Велес Капитала".

