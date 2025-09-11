"Т-Инвестиции" подтверждают "позитивную" оценку акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1620 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков брокера.

Эксперты обращают внимание на следующие факторы:

- Устойчивый основной бизнес. Рост объемов добычи ЖУВ с фокусом на СГК (который не подпадает под условия сделки ОПЕК+), а также введение третьей линии на комплексе в Усть-Луге позволят компании нарастить выпуск высокомаржинальных продуктов, что поддержит финансовые результаты компании.

- Ямал СПГ как источник стабильности и надежности. "Линии проекта способны работать на 120% от проектной мощности при отрицательных температурах. Поэтому ожидаем стабильных объемов производства на уровнях, близких к 20,9 млн тонн. Проект компании обеспечен долгосрочными контрактами, он получает выгоду от более высоких цен на газ на европейском рынке", - отмечают аналитики в обзоре.

- "Арктик СПГ 2" как драйвер роста объемов добычи. "Первые производственные линии уже запущены, и в сентябре произошли первые отгрузки в Китай. Однако из-за санкций США и отсутствия необходимых газовозов отгрузки не могут выйти на проектную мощность. Получение первых ледовых газовозов с судоверфи "Звезда" позволит вывозить около 2 млн тонн в год. А снятие санкций позволит запустить все три производственные линии и реализовывать СПГ в Азии без существенных дисконтов", - говорится в материале экспертов брокера.

- Устойчивые доходы, но невысокие дивиденды. "Компания продолжает демонстрировать рост основных финансовых показателей, несмотря на санкции и сложные макроэкономические условия. Кроме того, "НОВАТЭК" планирует придерживаться дивидендной политики и делать выплаты два раза в год. Ждем, что совокупная дивидендная доходность в следующие двенадцать месяцев составит 6,6%", - пишут аналитики.

- Есть рыночная недооценка, но не самая большая в секторе. "Сейчас акции НОВАТЭКа торгуются с форвардным мультипликатором EV/норм. EBITDA (с учетом прогноза на 2025 год) на уровне 3х. Это в целом соответствует уровню остальных компаний сектора. Однако относительно исторических показателей недооценка ниже, чем у некоторых нефтяных компаний", - отмечают эксперты брокера.

- Снижение цен на энергоносители. "Контрактные цены на поставку СПГ с проекта Ямал СПГ привязаны к мировым ценам на нефть, которые находятся под давлением возможной рецессии в мировой экономике на фоне торговых войн и рисков увеличения предложения нефти на рынке, - указывают аналитики в материале. - На газовом рынке также ожидается профицит после 2026 года, в том числе из-за ввода более 90% проектируемых СПГ-проектов в США".

- Санкционное давление. "Могут сохраниться ограничения, из-за которых компания до сих пор не смогла нарастить отгрузки с проекта "Арктик СПГ 2". Кроме того, в случае роста предложения СПГ со стороны США и Катара ограничения могут быть наложены и на флагманский проект компании Ямал СПГ. Негативно также может повлиять возможный запрет экспорта СПГ в Европу", - отмечают эксперты брокера в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.