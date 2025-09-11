"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Amazon до $252

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Amazon.com Inc. с $215 до $252 за штуку на горизонте года, сохранив при этом "нейтральную" оценку, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова.

"Наша прошлая целевая цена была достигнута, при этом долгосрочный потенциал роста сохраняется, так как компания расширяет долю на всех рынках присутствия. Рентабельность также может увеличиться, но в ближайшее время ее рост будут ограничивать инвестиции эмитента в ИИ. В розничном сегменте компания сохранит лидерство и двухзначный рост рекламной выручки, если будет держать фокус на скорости, удобстве и выгоде, - пишет эксперт. - Ключевой сегмент, который, по нашему мнению, определит дальнейшие перспективы бизнеса и будет драйвером для Amazon - облачный сегмент AWS, который демонстрирует устойчивые темпы роста и дает существенный вклад в общую операционную рентабельность бизнеса".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.