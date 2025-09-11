Рубль днем развернулся вверх на фиксации прибыли после обновления минимума с середины марта в паре с юанем

Москва. 10 сентября. Китайский юань растерял утренний рост и перешел к небольшому снижению на Московской бирже днем в четверг. Рубль развернулся вверх и слегка повышается благодаря фиксации прибыли игроками после того, как в первой половине сессии пара "юань-рубль" поднималась выше 12 руб./юань впервые с 13 марта.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,909 руб., что на 0,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 7 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 85,02 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 46 копеек, до 99,65 руб./EUR1.

Ослаблению рубля способствуют фундаментальные факторы в виде сужения предложения иностранной валюты, сезонный рост интереса к валюте со стороны импортеров на фоне активизации спроса на импорт ввиду смягчения кредитных условий, а также ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"Текущая тенденция вывела юань в верхнюю половину нашего целевого диапазона 11,5-12 руб./юань, и в рамках сессии четверга китайская валюта может попытаться протестировать его верхнюю границу. Однако перекупленность и выход к уровню 12 руб./юань, который выступает сильным сопротивлением, могут стимулировать фиксацию прибыли по длинным позициям в китайской валюте, что приведет к коррекционному снижению с возвращением юаня в середину данного коридора", - пишет Зварич. По его мнению, это может произойти в ближайшее время.

В Кремле считают спокойной и предсказуемой макроэкономическую ситуацию в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он по просьбе журналистов в четверг прокомментировал ситуацию с ростом внебиржевого курса евро и доллара. Пескову задали вопрос, является ли этот рост результатом целенаправленной политики, связана ли она с упавшими доходами бюджета и какой курс доллара в Кремле считают оптимальным на сегодняшний день.

"Это не прерогатива Кремля - считать курс доллара. Что касается колебаний курса доллара, это - рыночные процессы. Безусловно, президент неоднократно говорил о том, что в каждой ситуации то экспортерам нравится, импортерам - не нравится, то - наоборот. Поэтому всегда есть на рынке те, кому в большей или в меньшей степени выгодны колебания рубля в ту или иную сторону", - сказал Песков.

Участники рынка находятся в ожидании решения Банка России по ключевой ставке.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу будет выбирать между снижением ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов, говорят аналитики. Регулятор предпочтет больший шаг - в 200 базисных пунктов (до 16% годовых), считает большинство экспертов. Лишь небольшая часть экономистов прогнозирует уменьшение ставки на 100 базисных пунктов (до 17% годовых).

Перед сентябрьским заседанием ЦБ не стал давать дополнительных сигналов. "Я воздержусь от указания на то, какие конкретно варианты будут рассматриваться на совете директоров. Будут рассматриваться те варианты, которые будут предложены участниками обсуждения. По итогам заседания мы, как всегда, раскроем, какие на самом деле варианты рассматривались", - сообщил на прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин.

Рост потребительских цен в РФ за неделю со 2 по 8 сентября составил 0,10% после снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. Из данных за восемь дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 8 сентября ускорилась до 8,16% с 8,14% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,10%, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках связаны с тем фактом, что инфляция в сентябре традиционно ускоряется от недели к неделе на фоне постепенного исчерпания сезонного фактора в виде удешевления плодоовощной продукции.

Снижение ключевой ставки Банка России на 200 базисных пунктов по итогам заседания в пятницу, 12 сентября 2025 года, по-прежнему представляется наиболее вероятным вариантом, считает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

"Инфляция за август сложилась вновь лучше прогнозов и недельных данных, в том числе из-за изменения сезонности в авиаперелетах. Но базовая инфляция также уверенно снижается, а общая динамика цен складывается лучше нижней границей прогноза ЦБ в годовом и сезонно скорректированном выражении. Из-за отсутствующих в недельном мониторинге авиаперелетов оперативные данные могут давать завышенную картину и в сентябре, хотя качественная картина к 8 сентябре немного ухудшилась, - отмечает эксперт в комментарии. - С учетом продолжающегося фактического охлаждения деловой активности и улучшения ценовых компонент в мониторинге компаний считаем, что в пятницу "на столе" у ЦБ останутся варианты снижения ставки на 100 или 200 базисных пунктов, второй вариант нам по-прежнему кажется более вероятным".

Цены на нефть снижаются днем в четверг после уверенного роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $66,79 за баррель, что на 1,04% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 1,15%, до $62,94 за баррель.

В среду контракты на Brent и WTI подорожали на 1,7% на опасениях обострения конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе, а также на ожиданиях усиления давления на покупателей российской нефти.

Опубликованные накануне данные Минэнерго США показали рост запасов энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей, бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.