"Финам" положительно оценивает долгосрочные перспективы акций Ренессанс Страхования

"Финам" положительно оценивает долгосрочные перспективы акций Группы "Ренессанс Страхование", говорится в Стратегии аналитиков инвесткомпании на 3К25.

"Мы ожидаем, что благодаря высокой степени цифровизации и развитию быстрорастущих MedTech-сервисов компания сможет расти быстрее страхового рынка РФ в ближайшие годы. Мы также рассчитываем, что продолжающееся постепенное снижение процентных ставок в стране приведет к дальнейшей положительной переоценке ценных бумаг на балансе компании, что окажет дополнительную поддержку показателям прибыли", - пишут эксперты "Финама".

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