Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2760п по индексу МосБиржи, несмотря на ослабление нефти и укрепление рубля

Москва. 23 июня. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов на новостях о блокировке 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, что нивелировало охлаждение цен на нефть (фьючерс на Brent просел ниже $77 за баррель после локального взлета выше $80) из-за сокращения опасений перекрытия Ормузского пролива на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, где США совершили атаки на ядерные объекты Ирана. Индекс МосБиржи поднялся к 2760 пунктам во главе с бумагами ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%) и "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2759,67 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1110,4 пункта (+0,6%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 июня, составил 78,2923 руб. (-20,93 копейки).

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,1%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,1%).

Венгрия и Словакия не допустили принятия 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, сообщил в понедельник портал 24.hu со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто. "Мы совместно со Словакией предотвратили принятие пакета санкций", - сказал министр. Он отметил, что Будапешт "не готов вносить вклад" в финансовую поддержку Украины, а также в поставки вооружений Киеву.

Еврокомиссия представила предложения по 18-му пакету санкций против РФ ранее в июне. Сообщалось, что "потолок" цены на российскую нефть рассматривался как в рамках этого пакета санкций, так и в контексте недавнего саммита G7, однако рост нефтяных цен в связи с обострением на Ближнем Востоке снял остроту срочности этих планов.

Тем не менее, Евросоюз продолжает обсуждать идею снижения "потолка" цен на российскую нефть, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. "Вопрос о новом "потолке" цен на российскую нефть остается на повестке дня", - сказала она в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с главами МИД стран-членов Евросоюза. По словам дипломата, уже к концу недели в Брюсселе рассчитывают согласовать 18-й пакет антироссийских санкций.

Американский президент Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social в минувшую субботу вечером (по вашингтонскому времени), что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - Фордо, Натанз, Исфахан. Говоря об объекте в Фордо, Трамп заявил, что на него сбросили "полный боезапас бомб". После этого Трамп призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и мирно урегулировать остающиеся разногласия. По словам Трампа, Ирану следует мирно решить разногласия с США, чтобы избежать дальнейших ударов по своей территории.

Трамп также сообщил, что при помощи авиаударов ядерные объекты Ирана "полностью уничтожены".

Тем временем иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что еще до нанесения США ударов по ядерным объектам Ирана они были эвакуированы. В сообщении говорится, что "три иранских ядерных объекта были эвакуированы некоторое время назад". В то же время региональные власти подтвердили нанесение американскими ВВС ударов по районам расположения объектов.

Как сообщило в воскресенье агентство "Мехр" со ссылкой на источник, иранские специалисты вывезли наибольшую часть обогащенного урана из ядерного объекта Фордо.

Удары Израиля и США по Ирану лишили Тегеран возможности вести переговоры с Западом по ядерной проблеме, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, Тегеран выступает за решение проблем путем переговоров, однако в случае с США этот путь, возможно, нереалистичен.

Турецкое агентство "Анадолу" сообщило в воскресенье, что Аракчи направился из Стамбула в Россию, чтобы в понедельник встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения ситуации после американских ударов по Ирану.

Как заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече обсудили разные вопросы в контексте возможного выхода на мирное урегулирование ближневосточного конфликта, но ситуация пока остается сложной.

"Обсуждались разные вопросы, прежде всего в контексте возможных перспектив выхода на мирное русло. Там совершено разные позиции на этот счет присутствуют у сторон конфликта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, просил ли глава МИД Ирана президента РФ о какой-то помощи, кроме гуманитарной. "Ситуация пока очень напряженная", - подчеркнул он.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что Тегеран даст ответ на американские удары по ядерным объектам, сообщили французские СМИ. "Американцы должны получить ответ на агрессию", - сказал, по их данным, иранский президент в ходе телефонного разговора.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи в понедельник умеренно подрос, поддержку широкому рынку могла оказать блокировка 18-го пакета санкций против России со стороны Венгрии и Словакии, а также рост бумаг нефтегазового сектора на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Акции "Сегежа Группы" (-5,1%) упали в преддверии отчета за I квартал, также подешевели бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-4,2%) после того, как собрание акционеров не приняло решение о выплате дивидендов за 2024 год, отметил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, индекс МосБиржи слабо подрос, "быков" сдержало охлаждение на рынке нефти после ралли. В целом российский индекс остается в нисходящем тренде, однако уже наблюдается торможение падения.

Индекс МосБиржи потенциально еще может скорректироваться в область 2725-2730 пунктов, однако более глубокая коррекция, с учетом фактора ирано-израильского конфликта, выглядит маловероятной. Скорее, ожидается переоценка рынка вверх. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 июня: коррекционное движение не ниже 2725-2730 пунктов с последующим разворотом вверх с попытками повторного штурма рубежа 2800 пунктов, считает Рокотянская.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, удар США по иранским ядерным объектам, с одной стороны, оказал поддержку ценам энергоносителей, но с другой - оказывает сдержанное влияние на рынок по причине непредсказуемости дальнейшего развития событий.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, мировые фондовые индексы в начале недели показывают смешанную динамику.

На выходных США присоединились к атакам Израиля по Ирану, нанеся авиаудары по трем ядерным объектам страны. Власти США заявили, что результатом операции стало замедление ядерной программы Ирана, хотя факт уничтожения ядерных объектов не подтверждается. В ответ Иран может перекрыть Ормузский пролив - одну из важнейших артерий для транспортировки нефти и СПГ. Такой шаг маловероятен, так как это в первую очередь навредит в большей степени Катару и Китаю (важным союзникам Ирана), которые сильно зависят от поставок СПГ через этот пролив, и приведет к дальнейшей эскалации конфликта и новым атакам со стороны США. Инвесторы это понимают, поэтому реакция на новый виток конфликта не такая острая, считает аналитик.

Несмотря на большую долю нефтяного сектора в индексе МосБиржи, цены на нефть оказывают слабое влияние на котировки нефтяников из-за крепкого рубля, что нивелирует всю выгоду от дорогой нефти. Помимо этого, нефтяникам нужна долгосрочная тенденция, а не краткосрочный всплеск цен на нефть за счет роста геополитической премии. Макроэкономические условия говорят против долгосрочного роста цен на нефть, учитывая планомерный рост добычи нефти, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи закрыл прошлую неделю ниже локального восходящего тренда, что может привести к дальнейшему снижению. Однако в понедельник индекс закрылся выше трендовой линии, проходящей в районе 2750 пунктов, что может стать сигналом для дальнейшего роста. Ближайшим уровнем поддержки выступает уровень 2600 пунктов, считает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции нефтяных и газовых компаний получили локальную поддержку от рисков перекрытия Ормузского пролива, на который приходится порядка 30% мировых поставок СПГ и 20% поставок нефти и нефтепродуктов. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на выходных в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявил, что компания закладывает в свой бизнес-план на 2025 год цену на нефть на уровне $45 за баррель, а на 2026 год - $42-43 за баррель. Соответственно, можно говорить о том, что более высокие фактические цены также могут привести к более сильным финансовым результатам "Роснефти", акции которой до 20 июля торгуются с дивидендами за 2024 год в размере 14,68 руб. (доходность 3,2%). "Роснефть" при этом остается под западными санкциями, а в рамках ПМЭФ было сделано заявление о проработке вместе с Минфином РФ мер по снижению их влияния, отметила аналитик.

Акции "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) (-5,9%) скорректировались вниз без очевидных фундаментальных причин, очевидно, потеряв драйвер роста в виде надежд на возможное скорое ослабление зарубежных санкций на фоне отсутствия видимого прогресса в переговорах по украинскому конфликту. Бумаги застройщиков также просели в рамках коррекции после повышения в течение прошлой недели, хотя вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ во II половине текущего года растет, отметила Кожухова.

Западные фондовые площадки в понедельник консолидируются недалеко от локальных минимумов, сдержанно реагируя на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и, очевидно, надеясь на стабилизацию ситуации. Индексы МосБиржи и РТС получают поддержку от роста бумаг нефтегазового сектора в условиях геополитической неопределенности. Даже если Ормузский пролив не будет перекрыт, актуальность подобных рисков в случае сохранения напряженности между Ираном и Израилем может привести к дальнейшему более плавному росту цен на нефть, полагает представитель "Велес Капитала".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что пока оснований рассматривать базовым сценарием серьезное нарушение судоходства и поставок нефти в Персидском заливе недостаточно. На рынке акций РФ склонны ожидать скорее точечной поддержки в наиболее выигрывающих от эскалации "фишках" нефтегазового сектора, в первую очередь, "Роснефти" и "Транснефти" (MOEX: TRNF). "В целом продолжаем смотреть на рынок акций консервативно, опасаясь, ввиду высокой степени геополитической неопределенности, развития отката индекса МосБиржи на этой неделе в район майских минимумов, в зону 2650-2700 пунктов", - считает Локтюхов.

Как отмечает главный аналитик по финансовым рынкам ИК "Вектор Капитал" Алексей Головинов, прямой удар Ирана по американским базам маловероятен - это будет идеальный casus belli (повод для войны) для США. Поэтому, скорее всего, Иран ограничится ударами по "окрестностям": рядом с базами, но без серьезного урона. Иначе говоря, полномасштабной войны с регулярными американскими ВВС пока не ожидается. Идея с блокировкой Ормузского пролива тоже выглядит слишком драматизированной. Если Иран пойдет на полноценную блокаду пролива, это тоже приведет к прямым ударам, причем настроит против Тегерана весь регион. Ведь та же Саудовская Аравия потеряет примерно 75% своего экспорта. Цены на углеводороды, конечно, взлетят, и тут явно недоволен будет Китай, который покупает на Ближнем Востоке большую часть всего импорта нефти. Такой шаг Ирану вряд ли выгоден, считает Головинов.

"Скорее всего, ближневосточный регион ждет вялотекущая эскалация. Картина прояснится, когда Иран предпримет ответные меры. Для цен на нефть это плохие новости - риск-премия останется, но начнет сжиматься. Нефть Brent за неделю выросла на 10%, но физический рынок не изменился: поставки стабильны, при этом спрос, вероятно, сократился. Китай сокращает закупки, потому что НПЗ заранее запаслись нефтью, когда цены уходили ниже $60 за баррель. Поэтому можно ожидать сползания мировых цен на нефть к $70 за баррель", - полагает аналитик.

Для российских нефтяников ситуация тоже далека от оптимистичной, акции не спешат расти вслед за нефтью из-за крепкого рубля и на фоне того, что цена нефти выше "потолка" ЕС. Если перебоев с поставками не будет, поводов для оптимизма по бумагам "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Роснефти" пока не просматривается, считает аналитик "Вектор Капитала".

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX и CAC 40 просели на 0,4-0,5%), слабо "плюсуют" Штаты (индексы акций к 18:50 МСК подросли на 0,1-0,5% во главе с Nasdaq).

Японский рынок снизился третью торговую сессию подряд, несмотря на хорошие статданные. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в июне увеличился до 51,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, по предварительным данным S&P Global. Индикатор находится выше пограничного уровня 50 пунктов третий месяц подряд.

Индекс PMI в промышленности Японии поднялся до 50,4 пункта с 49,4 пункта в мае, в сфере услуг - до 51,5 пункта с 51 пункта.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае выросли на 0,8% относительно предыдущего месяца - до 4,03 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). В апреле продажи составили 4 млн, как и сообщалось ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 3,96 млн с апрельского уровня.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены растеряли весь утренний рост на фоне ослабления опасений относительно серьезных перебоев в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке. На старте азиатских торгов цена Brent локально взлетала выше $80 за баррель, а вечером откатилась ниже $77 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,98 за баррель (-0,03% и -2,3% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $73,85 за баррель (+0,03%).

Инвесторы не увидели немедленного ущерба для физических поставок нефти после ударов США по иранским ядерным объектам, пишет Trading Economics.

Хотя Израиль усилил атаки, а Иран пообещал ответить, интенсивность реакции Тегерана, судя по всему, идет на спад, отмечает ресурс.

На Ближний Восток приходится около трети всех мировых объемов добычи нефти, однако поставки, в том числе через критически важный Ормузский пролив, продолжаются. Более того, с тех пор, как вспыхнул конфликт, экспорт нефти из Ирана, по некоторым признакам, вырос.

Иран столкнется с огромными экономическими трудностями, если решит перекрыть движение судов по Ормузскому проливу, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Вся их экономика зависит от Ормузского пролива. Если они хотят уничтожить свою экономику и создать перебои в мировой торговле, то да, им стоит перекрыть пролив", - сказал он в эфире телеканала NBC.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+6,7%), "префы" "Транснефти" (+3,4%), бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,7%), ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) (+2,7%).

Снизились акции "СПБ биржи" (-5,9%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-5,1%), "ТГК-1" (-4,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,5%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2,8%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-2,6%).

Акционеры ПАО "ТГК-1" на годовом собрании, прошедшем в заочной форме 19 июня, не приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года, говорится в материалах компании. Как сообщалось, совет директоров "ТГК-1" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2024 год на уровне 0,0828802 копейки на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов предполагалось направить 3,194 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,89 млрд рублей (из них 11,22 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 4,71 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 4,5 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Рк аш

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