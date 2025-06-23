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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Новый выпуск бондов АФК Система может быть интересен при снижении заявленных ориентиров не более чем на 100 б. п. - инвестбанк "Синара"
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23 июня 2025 года 19:01

Новый выпуск бондов АФК Система может быть интересен при снижении заявленных ориентиров не более чем на 100 б. п. - инвестбанк "Синара"

Новый выпуск облигаций АФК "Система" серии 002Р-03 может быть интересен при снижении заявленных ориентиров не более чем на 100 б. п., до 21,5%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

АФК "Система" планирует 27 июня собрать заявки на облигации 002Р-03 объемом не менее 5 млрд руб. и сроком обращения 1,7 года. Купонный период - месяц. Ориентир по ставке купона - не выше 22,50% (доходность к погашению - 24,98%). Размещение предварительно запланировано на 2 июля.

"На вторичном рынке обращается 31 выпуск АФК "Система" номинальным объемом 318,7 млрд руб. - это и флоатеры, и "фиксы", - отмечают аналитики Александр Афонин и Эльдар Каров. - Диапазон спредов по ликвидным бумагам с фиксированным купоном с дюрацией свыше года - 500-750 б. п. Заявленные по новому выпуску ориентиры соответствуют более широкому спреду в 890 б. п. На наш взгляд, новая бумага может быть интересна при снижении заявленных ориентиров не более чем на 100 б. п. до 21,5% (доходность к погашению - 23,75%), что будет соответствовать спреду около 770 б. п.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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