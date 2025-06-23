Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Ростелекома до 70 руб

Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций "Ростелекома" с 87 руб. до 70 руб. на горизонте года, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

Совет директоров компании рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое пройдет 24 июля в форме заочного голосования, одобрить дивиденды за 2024 год в 10,2 млрд руб. в общей сложности или 2,71 руб. на обыкновенную и 6,25 руб. на привилегированную акции. По итогам 2023 года госкомпания выплачивала в обоих случаях по 6,06 руб. Таким образом, дивиденды по обыкновенным акциям "упали" в 2,2 раза, а по "префам" - повысились на 3%, констатирует эксперт.

"Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО за 2024 год снизилась на 43%, до 24,06 млрд руб. Таким образом, на выплату дивидендов в общей сложности совет директоров компании рекомендует направить 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, - отмечает Мильчакова. - Дивидендная доходность по обыкновенным акциям составит 5,1%, что является достаточно скромным, но распространённым уровнем по бумагам "голубых фишек", по привилегированным - 11,4%, что относительно неплохой показатель, но бывает и выше".

Снижение выплат по обыкновенным акциям в 2024 году по сравнению с 2023-м на фоне падения годовой чистой прибыли по МСФО на 43%, по мнению аналитика, выглядит логичным, однако масштаб разочаровал.

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