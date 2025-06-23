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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям BYD
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23 июня 2025 года 18:16
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям BYD
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям китайского технологического гиганта BYD Co. Ltd. с целевой ценой CNY 469,9 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 38,1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы с оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы BYD, - пишет эксперт Магомед Магомедов. - Несмотря на текущие вызовы в виде замедления внутреннего спроса, эскалации ценовой войны и усиления протекционизма в Европе, компания сохраняет лидерские позиции на мировом рынке электромобилей и демонстрирует высокую эффективность вертикально интегрированной бизнес-модели. Сильные позиции в аккумуляторном и OEM-бизнесе, растущее присутствие на зарубежных рынках и поддержка со стороны государства позволяют BYD адаптироваться к изменяющейся макросреде и сохранять устойчивый рост. При текущих оценках и с учетом потенциала дальнейшей экспансии акции BYD мы рекомендуем к покупке как привлекательные для среднесрочных и долгосрочных инвестиций". BYD - китайский технологический гигант, мировой лидер в производстве электромобилей, аккумуляторов и решений для чистой энергетики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-BYD-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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23 июня 2025 года 19:36
Рубль в понедельник немного укрепился в паре с юанем на подготовке экспортеров к налоговым выплатам июня
Москва. 23 июня. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подрос на подготовке экспортеров к налоговым выплатам. В следующий понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. читать дальше
.23 июня 2025 года 19:36
Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2760п по индексу МосБиржи, несмотря на ослабление нефти и укрепление рубля
Москва. 23 июня. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов на новостях о блокировке 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, что нивелировало охлаждение цен на нефть (фьючерс на Brent просел ниже $77 за баррель после локального взлета выше $80) из-за сокращения опасений перекрытия Ормузского пролива на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, где США совершили атаки на ядерные объекты Ирана. Индекс МосБиржи поднялся к 2760 пунктам во главе с бумагами ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%) и "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%). читать дальше
.23 июня 2025 года 19:01
Новый выпуск бондов АФК Система может быть интересен при снижении заявленных ориентиров не более чем на 100 б. п. - инвестбанк "Синара"
Новый выпуск облигаций АФК "Система" серии 002Р-03 может быть интересен при снижении заявленных ориентиров не более чем на 100 б. п., до 21,5%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". АФК "Система" планирует 27 июня собрать заявки на облигации 002Р-03 объемом не менее 5 млрд руб. и... читать дальше
.23 июня 2025 года 18:38
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций "Ростелекома" с 87 руб. до 70 руб. на горизонте года, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. Совет директоров компании рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое пройдет 24 июля в форме... читать дальше
.23 июня 2025 года 17:49
"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций "Транснефти" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 1360 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 1,2%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "С момента нашей идеи по акциям "Транснефти" от 4 декабря 2024... читать дальше
.23 июня 2025 года 17:15
Российский нефтегазовый сектор выглядит весьма недооцененным, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. В понедельник на фоне небольшого снижения российского фондового рынка растут акции почти всех крупнейших нефтяных компаний и "Газпрома". По мнению... читать дальше
.23 июня 2025 года 16:24
Новый выпуск бондов "Новых технологий" интересен при снижении ориентира не более чем на 100 б.п. - инвестбанк "Синара"
Новый выпуск облигаций ООО "Новые технологии" серии 001Р-07 интересен при снижении заявленного ориентира не более чем на 100 б.п., говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". Компания "Новые технологии" на 27 июня назначила сбор заявок на облигации серии 001Р-07 на 1 млрд руб. Срок... читать дальше
.23 июня 2025 года 15:50
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5900-6020п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5900-6020 пунктов в понедельник при сохранении средней волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян. По оценке эксперта, перед открытием основной сессии складывается умеренно негативный баланс рисков при средней... читать дальше
.23 июня 2025 года 15:30
Москва. 23 июня. Китайский юань опускается на Московской бирже днем в понедельник, рубль укрепляется при подготовке экспортеров к налоговым выплатам. В следующий понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы. читать дальше
.23 июня 2025 года 15:12
Заявленный ориентир нового выпуска бондов Группы Позитив выглядит привлекательно - инвестбанк "Синара"
Заявленный ориентир нового выпуска облигаций "Группы Позитив" (Positive Technologies) серии 001Р-03 выглядит привлекательно при снижении не более чем на 150 б.п., говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара". "Группа Позитив" 25 июня планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии... читать дальше
.23 июня 2025 года 14:43
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 78-80 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 78-80 руб./$1, по паре рубль/евро - 90-92 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Российский рубль может почувствовать себя увереннее в случае... читать дальше
.23 июня 2025 года 14:11
тировки нефти марки Brent, скорее всего, будут колебаться в диапазоне $75-79 за баррель на текущей неделе, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Если конфликт Ирана и Израиля, поддерживаемого США, до конца июня не разрешится, то вполне возможно, что нефть уже в первую... читать дальше
.23 июня 2025 года 13:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1170 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,4%, стоп-приказ: 990 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ямал СПГ" осуществила первую в... читать дальше
.23 июня 2025 года 13:19
Инвестиционный банк "Синара" временно прекращает анализ Fix Price в связи с остановкой торгов бумагами компании на Московской бирже ввиду реорганизации эмитента и делистинга его глобальных депозитарных расписок (GDR), сообщается в материале старшего аналитика Константина Белова "Новый рейтинг мы... читать дальше
.23 июня 2025 года 12:47
Инвестиционной привлекательности в акциях "Диасофта" в настоящее время не видно, говорится в материале младшего аналитика отдела публичного анализа акций Совкомбанка Олеси Варламовой. Эмитент отчитается за весь 2024 финансовый год и финансовый 4К24 26 июня 2025 года (у компании финансовый год... читать дальше
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