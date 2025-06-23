"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям BYD

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям китайского технологического гиганта BYD Co. Ltd. с целевой ценой CNY 469,9 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 38,1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы с оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы BYD, - пишет эксперт Магомед Магомедов. - Несмотря на текущие вызовы в виде замедления внутреннего спроса, эскалации ценовой войны и усиления протекционизма в Европе, компания сохраняет лидерские позиции на мировом рынке электромобилей и демонстрирует высокую эффективность вертикально интегрированной бизнес-модели. Сильные позиции в аккумуляторном и OEM-бизнесе, растущее присутствие на зарубежных рынках и поддержка со стороны государства позволяют BYD адаптироваться к изменяющейся макросреде и сохранять устойчивый рост. При текущих оценках и с учетом потенциала дальнейшей экспансии акции BYD мы рекомендуем к покупке как привлекательные для среднесрочных и долгосрочных инвестиций".

BYD - китайский технологический гигант, мировой лидер в производстве электромобилей, аккумуляторов и решений для чистой энергетики.

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