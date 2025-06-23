S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5900-6020п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5900-6020 пунктов в понедельник при сохранении средней волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

По оценке эксперта, перед открытием основной сессии складывается умеренно негативный баланс рисков при средней волатильности на фоне ребалансировки портфелей крупных фондов в конце квартала, а также неопределенности по поводу развития ситуации на Ближнем Востоке.

Мкртчян считает, что среди бенефициаров эскалации конфликта могут оказаться нефтедобывающие компании и защитные активы, в том числе золото. Аналитик ориентируется на движения S&P 500 в диапазоне 5900-6020 пунктов.

"На прошлой неделе S&P 500 консолидировался после отскока от наклонной линии сопротивления 11 июня. - напоминает стратег инвесткомпании. - Ослабление восходящего импульса продолжается. Индикатор RSI отчетливо демонстрирует "медвежью" дивергенцию. Кроме того, графический паттерн "восходящий клин" может сигнализировать о развороте вниз. Первой целью локальной коррекции выглядит область 5850-5900 пунктов. В результате должна появиться хорошая возможность для среднесрочных покупок, так как тренд останется восходящим, до тех пор, пока торги по индексу широкого рынка проходят выше 5770 пунктов".

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