Рубль днем немного повышается в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам июня

Москва. 23 июня. Китайский юань опускается на Московской бирже днем в понедельник, рубль укрепляется при подготовке экспортеров к налоговым выплатам. В следующий понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,87 руб., что на 2,85 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 10 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,66 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, снизился на 31 копейку, до 90,15 руб./EUR1.

Курс валютной пары "юань-рубль" может остаться в диапазоне 10,5-11 руб. за юань на текущей неделе, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Поддержка рубля на достаточно крепких уровнях продолжится, отмечает он в комментарии.

"Во второй половине недели допускаем смещение курса к нижней границе указанного диапазона на фоне проведения аукционов ОФЗ (сохранение высокого спроса на рублевые активы) и подготовки бизнеса к уплате налогов. В понедельник же ориентируемся на сохранение курса в районе 10,8-11 руб. за юань", - пишет Попов.

Курс валютной пары "юань-рубль" может остаться в диапазоне 10,75-10,95 руб. за юань по итогам текущей недели, поддержку национальной валюте будет оказывать приближающийся к пику июньский налоговый период, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Динамика цен на нефть на неделе будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке, в целом риски ухода котировок нефти марки Brent выше $80 за баррель пока сохраняются, говорится в комментарии экспертов.

Цены на нефть повышаются днем в понедельник, но отступили от достигнутых ранее пиковых значений на волатильных торгах, в ходе которых котировки поднимались до пятимесячных максимумов, а затем ненадолго уходили в минус.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дорожают на 0,66%, до $77,5 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднимаются в цене на 0,68%, до $74,32 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Инвесторы оценивают последствия эскалации ирано-израильского конфликта для поставок нефти через Ормузский пролив.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Президент Дональд Трамп предупредил, что Штаты могут нанести новые удары, если Тегеран не пойдет на заключение мира. Он также заявил, что любая попытка Ирана ответить на действия США приведет к более тяжелым последствиям.

Участники нефтяного рынка опасаются, что Тегеран может отреагировать перекрытием движения судов через Ормузский пролив. По сообщениям СМИ, в поддержку такой меры высказался иранский парламент.