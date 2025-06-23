Акции НОВАТЭКа, МТС и ФосАгро будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "НОВАТЭКа", "МТС" и "ФосАгро" будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика Василия Буянова на портале БКС Экспресс.

"Бумаги "НОВАТЭКа" продолжают развивать отскок от сильнейшего уровня поддержки в районе 1000 руб. Даже учитывая серьезные темпы падения с последнего годового максимума, мы видим все предпосылки к продолжению краткосрочного роста. Ведь помимо графических факторов о продолжении роста сигнализируют скользящие средние и индикатор среднего направленного движения на младших "тайм-фреймах", - указывает эксперт. - Ожидаем, что в базовом сценарии котировки продолжат рост до ближайшего локального уровня сопротивления, и к концу недели акции будут торговаться в диапазоне 1070-1090 руб. (2,5-4,3%)".

Бумаги МТС уже традиционно демонстрируют устойчивый рост перед ожидаемой выплатой дивидендов, констатирует Буянов. "Сейчас акции торгуются во второй волне роста. Однако мы не видим признаков, что рост скоро завершится - осцилляторы не достигли области перекупленности, а котировки держатся вблизи поддержки тренда, - пишет он в обзоре. - Полагаем, что к концу недели бумаги, вероятнее всего, будут торговаться в ценовом диапазоне 233-237 руб. (2-3,5%), продолжая восходящий тренд".

Аналитик также констатирует, что в бумагах "ФосАгро" сохраняется высокая волатильность. Однако даже в такой динамике можно найти интересные уровни для открытия позиции, считает он. "Так, сейчас бумаги развивают отскок от поддержки довольно пологого, но восходящего тренда. Вместе с тем осцилляторы покинули зону перепроданности. Это дает сигнал на покупку и подтверждает перспективы роста, - пишет Буянов в материале инвесткомпании. - К концу недели бумаги эмитента, скорее всего, будут торговаться в ценовом диапазоне 6510-6580 руб. (3-4%), если рынок не столкнется с новыми геополитическими шоками".

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