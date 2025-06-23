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23 июня 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики из-за влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неопределенности относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, с одной стороны, и заметного роста цен на нефть на фоне нового витка обострения конфликта между Израилем и Ираном, в который были вовлечены и США, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский президент Дональд Трамп сообщил вечером в субботу (по вашингтонскому времени), что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. "Мы провели очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз, Исфахан. Все наши самолеты покинули иранское воздушное пространство", - написал он в соцсети Truth Social. Говоря об объекте в Фордо, Трамп заявил, что на него сбросили "полный боезапас бомб".

После этого Трамп призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и мирно урегулировать остающиеся разногласия. По словам Трампа, Ирану следует мирно решить разногласия с США, чтобы избежать дальнейших ударов по своей территории. "Любой ответный удар Ирана по Соединенным Штатам Америки будет встречен с гораздо большей силой, чем то, что произошло сегодня вечером", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп также сообщил, что США удалось при помощи авиаударов полностью уничтожить иранские ядерные объекты. По его словам, ядерные объекты Ирана "полностью уничтожены".

Тем временем иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что еще до нанесения США ударов по иранским ядерным объектам они были эвакуированы. В сообщении говорится, что "три иранских ядерных объекта были эвакуированы некоторое время назад". В свою очередь агентство "Мехр" в воскресенье сообщило со ссылкой на источник, что иранские специалисты вывезли наибольшую часть обогащенного урана из ядерного объекта Фордо.

Удары Израиля и США по Ирану лишили Тегеран возможности вести переговоры с Западом по ядерной проблеме, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, Тегеран выступает за решение проблем путем переговоров, однако в случае с США этот путь, возможно, нереалистичен. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что Тегеран даст ответ на американские удары по ядерным объектам, сообщили французские СМИ. "Американцы должны получить ответ на агрессию", - сказал, по их данным, иранский президент в ходе телефонного разговора.

Цены на нефть умеренно повышаются в понедельник утром на возросших опасениях перебоев с поставками в случае блокады Ормузского пролива в результате эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 1,61%, до $78,25 за баррель. В пятницу эти контракты подешевели на 2,33%, до $77,01 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 1,63%, до $75,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов составила $73,84 за баррель.

Участники нефтяного рынка опасаются, что Иран может отреагировать перекрытием движения судов через Ормузский пролив. По сообщениям СМИ, в поддержку такой меры высказался иранский парламент. Блокада пролива может привести к значительным перебоям в поставках нефти. "Текущая геополитическая эскалация является фундаментальным катализатором для роста цена на нефть", - отмечает основатель исследовательской фирмы SS WealthStreet Сугандха Сачдева. По ее словам, цена нефти Brent может подняться до $100 за баррель, а ее рост до $120 за баррель будет становиться все более вероятным.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу разнонаправленным изменением. Инвесторы оценивали перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США и продолжали следить за динамикой ирано-израильского конфликта.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в пятницу, что центральный банк США может снизить ключевую ставку уже в июле. "Мы можем сделать это уже в июле. Думаю, у нас есть пространство для снижения ставки, а затем мы сможем посмотреть, что будет происходить с инфляцией", - сказал он в интервью CNBC. Это заявление противоречит позиции главы ФРС Джерома Пауэлла, который отмечал, что регулятор находится в хорошем положении, чтобы получить больше информации о вероятном курсе движения американской экономики, прежде чем рассматривать возможность корректировки денежно-кредитной политики.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник показывают разнонаправленную динамику. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 МСК уменьшилось на 0,15%. Снижение индикатора продолжается третью сессию подряд, несмотря на хорошие статданные. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в июне увеличился до 51,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, по предварительным данным S&P Global. Южнокорейский Kospi к 8:18 МСК снизился на 0,3% после достижения максимума за 3,5 года на прошлой неделе. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:18 МСК потерял 0,4%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла почти в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 30,02 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,448 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 июня вырос на 0,05% и составил 114,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1093,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+0,89%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,87%) и "РЖД-001P-03R" (+0,56%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,85%), "РЖД-001P-06R" (-0,5%) и "РЖД-001P-05R" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Совкомбанк факторинг" 24 июня начнет размещение годовых облигаций серии 002P-04, объем которых пока не уточняется. Ставка 1-4-го квартальных купонов установлена на уровне 18,9% годовых.

ООО "Воксис" 25 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 4-летние облигации серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрены call-опционы (возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента) через 1,5 года (540 дней) и 2,5 года (900 дней) с начала обращения, а также амортизация: в даты окончания 37-47-го купонного периода будет погашено по 8,3% от номинала, 8,7% в 48-й купонный период. Ориентир ставки 1-го купона - не более 24% годовых, что соответствует доходности к первому call-опциону в размере не более 26,82% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 27 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Феррони" допустило фактический дефолт при выплате части номинальной стоимости облигаций серии БО-01 на сумму 97,9 млн рублей. "Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено по причине отсутствия денежных средств в необходимом количестве для оплаты амортизации", - говорится в сообщении эмитента. Ранее компания предупреждала о наступлении технического дефолта при выплате амортизационной части, но рассчитывала исполнить обязательства до наступления фактического дефолта. Владельцы облигаций после дефолта могут требовать досрочного погашения, принадлежащих им бумаг. Трехлетний выпуск на 200 млн рублей был размещен в августе 2022 года, погашение 50% от номинала по займу приходилось на 3 июня 2025 года. Купонную выплату эмитент осуществил в полном объеме. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 467,5 млн рублей. Выпуски облигаций компании погашаются в августе, октябре и декабре 2025 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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