Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2720-2780п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2720-2780 пунктов в понедельник, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Индекс и акции "нефтянки" могут попытаться получить поддержку от растущей на фоне ухудшении ситуации на Ближнем Востоке (из-за атак США на Иран) и нефти. Мы считаем, что вряд ли большую - оснований рассматривать сценарий серьезного нарушении судоходства и поставок нефти в Персидском заливе с развитием ралли на рынке нефти как базовый пока недостаточно, - пишет эксперт. - Склонны ждать скорее точечной поддержки в наиболее выигрывающих от этого "фишках" нефтегазового сектора (в первую очередь в "Роснефти" и "Транснефти")".

Локтюхов также отмечает, что в целом ПСБ продолжает смотреть на рынок акций консервативно, опасаясь развития отката индекса Мосбиржи на текущей неделе в район майских минимумов (в зону 2650-2700 пунктов) ввиду высокой степени геополитической неопределенности.

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