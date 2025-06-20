Ориентир для котировок нефти на следующей неделе - $73-77 за баррель Brent - ПСБ

Ориентир для котировок нефти на следующей неделе - $73-77 за баррель Brent, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Цена Brent в пятницу выросла до $76,3/барр. (+3,7%), в отдельные моменты фьючерс достигал $79/барр., - отмечают эксперты. - Основная тема - конфликт на Ближнем Востоке с потенциальным перекрытием ключевых транспортных артерий. Cчитаем, что развитие событий не будет развиваться в контексте серьезного срыва поставок, а значит наблюдаемый рост цен скорее носит временный характер. Избыток предложения со стороны ОПЕК+ (с апреля на рынок выходит свыше 1 млн барр./день) и слабость мирового спроса на нефть будут дополнительно сдерживать цены. В перспективе следующей недели ориентируемся на диапазон $73-77/барр.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.