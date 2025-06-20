Последовательное снижение ставки ЦБ может привести к ослаблению рубля до 100 руб./$1 на горизонте года - УК "Первая"

Последовательное снижение ключевой ставки ЦБ РФ может привести к ослаблению рубля до 100 руб./$1 на горизонте года, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк.

"Курс рубля остается стабильным, несмотря на высокую волатильность внешних условий, - пишет эксперт. - При этом цены на нефть остаются на повышенном уровне, достигнутом после резкого обострения ирано-израильского конфликта. Рубль не возобновил укрепление: возможно, участники рынка воспринимают рост цен на нефть как временный. Также не исключено, что продажи валюты определяются операционными потребностями экспортеров, и при текущих низких значениях валютного курса компании не готовы наращивать предложение валюты".

По мнению аналитика, в любом случае запаздывание реакции рубля на изменение нефтяных цен может составлять 2-3 месяца, поэтому пока рано делать выводы об итоговом влиянии роста нефтяных цен на российский валютный рынок.

Ослаблению рубля на горизонте нескольких месяцев может способствовать снижение рублевых процентных ставок, полагает Ващелюк.

"Уменьшение ставок по вкладам ускорилось после июньского решения Банка России о снижении ключевой ставки с 21% до 20%, - отмечает эксперт. - В первую декаду июня средняя максимальная ставка по вкладам достигла 18,87%, что близко к уровням конца сентября 2024 года, когда ключевая ставка составляла 19%. Индикатор, вероятнее всего, продолжит снижаться в ближайшие недели в ожидании дальнейших шагов в изменении ключевой ставки Банком России".

По прогнозам Ващелюк, в июле ключевая ставка может быть снижена на 1-2 п.п. в зависимости от выходящих данных. К концу года ключевая ставка может достигнуть 16%.

При значениях ключевой ставки в 14-16% все более вероятен разворот в сберегательных, потребительских и инвестиционных решениях населения и компаний, считает аналитик. Поэтому при достижении данных уровней Банк России, скорее всего, будет снижать ключевую ставку более осторожно и с длительными паузами между решениями.

"Последовательное снижение ключевой ставки, исчерпание действия разовых факторов, возможный пересмотр ожиданий по геополитике и валютному курсу могут привести к ослаблению рубля к уровням выше 100 руб./$1 на годовом горизонте", - прогнозирует старший аналитик УК "Первая".

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