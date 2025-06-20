Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 19%, скорее всего, состоится на июльском заседании - УК "Первая"

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 19%, скорее всего, состоится на июльском заседании, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

По оперативным данным Банка России, в июне инфляционные ожидания населения уменьшились на 0,4 п.п. до 13,0% - уровня марта-апреля этого года. Оценки наблюдаемой инфляции незначительно выросли и достигли 15,7% (+0,2 п.п.).

"Сохранению инфляционных ожиданий населения на высоком уровне могут способствовать как неоднородность инфляции (более высокие темпы роста цен на товары-маркеры), так и позитивные потребительские настроения, - отмечает эксперт в комментарии. - Инфляционные ожидания населения являются одним из индикаторов устойчивого инфляционного давления, их высокий уровень ограничивает пространство для снижения ключевой ставки".

По мнению Ващелюк, масштабная публичная дискуссия о процентных ставках, заметно активизировавшаяся в последнее время, рост цен на нефть как потенциально дезинфляционный фактор и низкая инфляция повышают вероятность более существенных шагов в снижении ключевой ставки, чем предполагает базовый сценарий, и могут усиливать позитивные настроения на рынках. Аналитик ожидает, что на июльском заседании Банк России, вероятнее всего, снизит ключевую ставку на 1 п.п. до 19%.

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