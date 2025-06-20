"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций компаний технологического сектора РФ

"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку акций компаний технологического сектора РФ, сообщается в стратегии аналитиков на третий квартал 2025 года.

Эксперты сохраняют "позитивный" взгляд на "Яндекс", Ozon и HeadHunter на горизонте года. "Все три компании - с хорошими перспективами долгосрочного роста бизнеса и низкой или умеренной долговой нагрузкой, - отмечают они. - В случае Ozon и "Яндекса" мы также видим хороший потенциал улучшения рентабельности. "Яндекс" и HeadHunter прибыльные и платят дивиденды".

Также аналитики подтверждают "позитивный" взгляд на "ВсеИнструменты.ру" с учетом долгосрочных перспектив роста бизнеса, но обращают внимание на более высокий уровень риска по этой акции, чем по "Яндекс", Ozon и HeadHunter.

"Подтверждаем "нейтральный" взгляд на акции "МТС" и "обычку" "Ростелекома", - пишут далее аналитики. - Обе компании тратят подавляющую часть операционной прибыли на процентные расходы, и даже с учетом прогноза снижения ключевой ставки мы ждем, что чистая прибыль продолжит снижаться у обоих операторов в этом году. При этом котировки компаний могут поддержать дивиденды за 2024 год, а также ожидания рынка IPO их "дочек" в перспективе".

У экспертов "БКС МИ" также "нейтральный" взгляд на акции "ВК". Они ждут улучшения рентабельности и снижения долговой нагрузки в 2025-2026 годах в том числе за счет идущей сейчас допэмиссии. При этом текущая оценка, по их мнению, выглядит справедливой.

Подтверждается "нейтральный" взгляд на акции АФК "Система", но подчеркиваются более высокие кредитные риски по этой бумаге, чем по другим акциям в секторе.

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