"Финам" открыл торговую идею: покупать акции HeadHunter с целью 3500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Хэдхантер" с целью 3500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,89%, стоп-приказ: 2918 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент, вероятно, согласится на уплату штрафа ФАС (если начислят), даже если он составит 5 млрд руб. Компания демонстрирует высокую прибыльность и сможет покрыть расходы за счет сильных финансовых показателей. Недоплаченные налоги оцениваются в 8,5 млрд руб., но штраф не окажет долгосрочного влияния на бизнес", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акция торгуется в боковике 2950-3300 и цена подошла к нижней границе. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2918 руб. риск на портфель составит 0,40%", - указывают в "Финаме".

МКПАО "Хэдхантер" предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей работы с работодателями.

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