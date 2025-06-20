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20 июня 2025 года 09:06

Brent активно дешевеет

Фондовые индексы Азии растут в пятницу, за исключением австралийского. Цена нефти марки Brent отступает с январского максимума, торгуется у $77,2 за баррель утром пятницы.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу повышаются, исключением выступает австралийский рынок.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК увеличился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1%.

Народный банк Китая по итогам июньского заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, на пять лет - 3,5%. Обе ставки находятся на минимальных в истории отметках. Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics.

Наиболее существенное повышение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции производителя спортивной продукции Li Ning - на 5,6% и представителей финансовой отрасли China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 4,7%, Ping An Insurance - на 3,8%, China Construction Bank - на 2,9% и ICBC - на 2,8%.

Также дорожают бумаги чипмейкеров Sunny Optical Technology и Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 3,8% и 2,7% соответственно, производителя алюминия China Hongqiao Group - на 2,4%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 0,8%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,2%, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Meituan (SPB: 3690) - на 0,5% и 0,3% соответственно.

Между тем акции нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) потеряли в цене 0,7%, девелопера Longfor - 0,4%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - 0,3%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 МСК выросло на 0,03%.

Потребительские цены в Японии в мае выросли на 3,5% в годовом выражении, сообщается в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,6% в предыдущий месяц и находится на минимуме с ноября 2024 года.

Между тем темпы подъема цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ускорились до 3,7% с 3,5% в апреле. Это максимальный уровень более чем за два года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,6%, по данным Trading Economics.

Котировки бумаг технологических компаний растут, в том числе Advantest - на 4,7% (лидер подъема), Lasertec - на 3,3%, Socionext - на 3%, Disco - на 2,6%, Sumco - на 2,4%, SoftBank Group Corp. - на 1,8%.

При этом дешевеют акции таких крупных компаний, как Nintendo - на 2,8%, Sony - на 1,3%, Honda Motor - на 0,4%, Nissan Motor - на 1,5%, Fast Retailing - на 1,7%, Nippon Steel - на 1%.

Южнокорейский Kospi к 8:33 МСК повысился на 1,1% и достиг максимума за 3,5 года.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 0,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 3,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,2%, сталелитейной Posco - на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:32 МСК уменьшился на 0,3%.

Наиболее существенное падение показывают котировки акций производителя платины Zimplats - на 5,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 0,3% и 0,8% соответственно.

Нефть марки Brent активно дешевеет утром в пятницу после скачка до максимума с конца января накануне, вызванного опасениями удара США по Ирану в ближайшие выходные.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск снижается на $1,65 (2,09%), до $77,20 за баррель. В четверг эти контракты подорожали на $2,15 (2,8%), до $78,85 за баррель, обновив максимум с 22 января.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,53 (0,71%), до $75,67 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за праздника в США.

Нефть резко подорожала в четверг на фоне новых ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники писали, что президент США Дональд Трамп все больше склоняется к мысли о задействовании американских сил для ударов по стране.

Опасения скорого вовлечения Соединенных Штатов в конфликт несколько утихли после того, как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт зачитала заявление Трампа, в котором он выразил намерение принять решение относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель.

"Я приму решение о том, переходить ли к действиям, в течение последующих двух недель, основываясь на том, что есть шанс для обстоятельных переговоров, которые, может быть, пройдут с Ираном в ближайшем будущем", - говорилось в заявлении президента США.

"Комментарии Левитт немного успокоили тревожность рынка, - отметил Роберт Ренни из Westpac Banking Corp. - Мы считаем, что в ближайшее время нефть будет торговаться в очень волатильном диапазоне $70-80 за баррель".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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