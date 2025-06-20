Курс рубля может завершить торги недели вблизи 10,95 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может завершить текущую торговую неделю вблизи уровня 10,95 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург"

Эксперты также отмечают, что в пятницу в центре внимания мировых рынков окажется экономическая статистика США в мае и июне.

Помимо этого, на динамику некоторых активов повлияет заседание Национального Банка Китая, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил одно- и пятилетние процентные ставки на текущих уровнях (3,0% и 3,5% соответственно).

Российский рынок в пятницу продолжит отыгрывать поступающие новости с ПМЭФ-2025. Также интерес будет представлять публикация резюме прошедшего заседания Совета директоров Банка России, указывают аналитики в обзоре.

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