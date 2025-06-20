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20 июня 2025 года 11:01
Цены ОФЗ могут продолжить рост в ближайшие недели - ПСБ
Выход индекса RGBI на локальные максимумы позволяет рассчитывать на продолжение роста котировок рублевых госбумаг в ближайшие недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI в четверг обновил локальные максимумы, закрывшись выше отметки 113 пунктов, отыгрывая заявления официальных лиц в рамках ПМЭФ-2025. В частности, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет снижать ставку по мере снижения инфляции, которая замедляется даже быстрее ожиданий. Утром пятницы директор департамента ЦБ РФ дал более осторожный комментарий, что устойчивость тренда на замедление инфляции еще предстоит определить и подтвердить. "Эти заявления в целом подтверждают наши ожидания по продолжению плавного снижение ставки и сохранения нейтрального сигнала", - отмечает Грицкевич. "Тактически закрепление индекса RGBI у отметки 113 пунктов позволяет говорить о перспективах продолжении роста котировок госбумаг - сценарий технической коррекции индекса не реализовался. Стратегически на горизонте до конца года привлекательность длинных облигаций с фиксированным купоном остается на высоком уровне, по-прежнему рекомендуем около 50% долгового портфеля аллоцировать на данный сегмент", - пишет эксперт ПСБ в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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