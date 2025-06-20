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Шохин не ждёт волны банкротств из-за переохлаждения экономики, но плановое закрытие предприятий будет
20 июня 2025 года 10:36
"Финам" рекомендует покупать акции Global X China Clean Energy ETF
"Финам" рекомендует покупать акции Global X China Clean Energy ETF с прогнозной стоимостью на уровне 88,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Последние полтора года фонд находится в затяжном боковике в связи с замедлением темпов роста финансовых результатов ряда представителей сектора и снижения цен на солнечные панели из-за роста конкуренции. При этом Китай остается лидером как по существующим мощностям в сфере ВИЭ, так и по их ежегодным темпам ввода, и такая ситуация, по прогнозам МЭА, может сохраниться в обозримом будущем за счет постепенного замещения угля, - указывает эксперт. - На фоне этих факторов большинство входящих в ETF компаний, по прогнозам, будут наращивать выручку двузначными темпами в ближайшие годы и имеют достаточно умеренную оценку по мультипликаторам". Global X China Clean Energy - ETF, нацеленный на инвестиции в китайские акции из все более набирающего популярность сектора низкоуглеродной энергетики. ETF охватывает преимущественно солнечную, ветряную, ядерную и гидроэнергетику. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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