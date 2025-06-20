Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики из-за влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе неопределенности относительно дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, с одной стороны, и заметного падения цен на нефть на фоне появившейся надежды на дипломатическое урегулирование конфликта между Израилем и Ираном, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Нефть марки Brent активно дешевеет утром в пятницу после скачка до максимума с конца января накануне, вызванного опасениями удара США по Ирану в ближайшие выходные. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снизилась на 2,69%, до $76,73 за баррель. В четверг эти контракты подорожали на 2,8%, до $78,85 за баррель, обновив максимум с 22 января.

Нефть резко подорожала в четверг на фоне новых ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники писали, что президент США Дональд Трамп все больше склоняется к мысли о задействовании американских сил для ударов по стране.

Опасения скорого вовлечения Соединенных Штатов в конфликт несколько утихли после того, как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт зачитала заявление Трампа, в котором он выразил намерение принять решение относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель. "Основываясь на том, что есть шанс для обстоятельных переговоров, которые, может быть, пройдут с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение о том, переходить ли к действиям, в течение последующих двух недель", - говорилось в заявлении Трампа.

Ранее президент США заявил, что пока не принял окончательное решение о том, как он будет решать иранскую проблему. "У меня есть идеи на этот счет, но решения пока нет, и возможно, не будет до последних секунд", - сказал он.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми на запланированных на пятницу переговорах в Женеве передаст иранскому коллеге Аббасу Аракчи послание от администрации США, передает Sky News. "Лэмми привезет с собой послание от администрации Трампа", - отмечается в сообщении.

После встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в четверг Лэмми заявил, что они обсудили, "как сделка может предотвратить углубление конфликта", и что в ближайшие две недели будет "окно" для достижения дипломатического решения.

В пятницу в Швейцарии пройдет встреча глав МИД Великобритании, Франции и ФРГ с Аракчи. При этом западные СМИ передали в ночь на пятницу, что иранская сторона подтвердила, что примет участие в переговорах. Предполагается, что на встрече речь пойдет о способах дипломатического урегулирования кризиса между США и Ираном.

При этом Sky News отмечает, что в Женеве не будет представлена еще одна ключевая сторона: Израиль, который уже несколько дней наносит удары по объектам на территории Ирана. Заявленная цель операции - лишить Тегеран возможности разработать ядерное оружие. Иранская сторона, в свою очередь, наносит ракетные удары по Израилю.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин в основной день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) в пятницу выступит на пленарном заседании, а также встретится с некоторыми гостями на полях мероприятия.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии пленарного заседания подчеркнул, что оно станет центральным мероприятием форума. "Что касается выступления нашего президента, то оно, как обычно, затронет оценку текущей ситуации в российской экономике, затем президент поделится своим взглядом на положение дел в мировой экономике, политике и охарактеризует состояние и перспективы отношений нашей страны с рядом важнейших зарубежных партнеров", - сказал Ушаков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предстоящее выступление главы государства на пленарном заседании будет объемным. "Будет, конечно же, дана оценка нынешнему этапу развития нашей экономики, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым наша экономика, с точки зрения президента, должна развиваться, конечно, где будут так или иначе содержаться оценки всей международной палитры, в рамках которой наша экономика существует и развивается", - сказал Песков.

Говоря о содержании заседания, Песков выразил уверенность, что среди тем обсуждения будет поднят и вопрос нынешней ключевой ставки ЦБ. "Я уверен, что так или иначе (об этом - ИФ), конечно, пойдет речь", - сказал Песков.

Торги на американских фондовых биржах в четверг не проводились в связи с праздником (Juneteenth, также известный как День свободы). Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует плавное снижение (-0,1%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 20 июня.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу повышаются, исключением выступает австралийский рынок. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК увеличился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1%. Народный банк Китая по итогам июньского заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, на пять лет - 3,5%. Обе ставки находятся на минимальных в истории отметках; аналитики также не ожидали их изменения. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 МСК выросло на 0,03%. Южнокорейский Kospi к 8:33 МСК прибавил 1,1% и достиг максимума за 3,5 года. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:32 МСК уменьшился на 0,3%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 2,6 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,172 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,332 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 июня вырос на 0,03% и составил 114,19 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 1093,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+1,42%), "РЖД-28" (+0,57%) и "АФК Система-1P-21" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,96%), "АФК Система-1Р-09" (-0,49%) и "РЖД-30" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Универсальная лизинговая компания" завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июня. Ставка купонов была установлена на уровне 24,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 27,45% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" завершило размещение шести выпусков облигаций серий 005Р-35, 005Р-38 - 005Р-42 по закрытой подписке в пользу Минфина России. Компания получила 3,4 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России. Купонный доход по выпускам составит 1,5% годовых, срок обращения займов - от 19 до 25 лет.

ООО "ЭнергоТехСервис" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии 001P-07 на уровне 21% годовых и финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ бондов серии 001P-08 со сроком обращения 3,5 года на уровне 450 базисных пунктов. Объем каждого из займов составит по 1 млрд рублей. По выпуску серии 001Р-07 предусмотрена оферта через 2 года, серии 001Р-08 - через 1,5 года. По выпуску серии 001P-07 будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 23,14% годовых. По выпуску серии 001P-08 - переменные ежемесячные купоны, рассчитываемые по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Техразмещение бондов с фиксированными купонами запланировано на 24 июня, флоатера - на 26 июня. Флоатер смогут приобрести только квалифицированные инвесторы, выпуск с фиксированными купонами будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Арктик технолоджи сервис" 24 июня начнет размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 на 150 млн рублей. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов до погашения установлена на уровне 28% годовых. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) Финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 003P-12 с офертой через примерно 2,6 года (960 дней) объемом 15 млрд рублей на уровне 15,55% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 16,71% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 19 июня. Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 24 июня с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 002Р-12 с офертой через год объемом 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 19,50% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 21,34% годовых. Техразмещение запланировано на 27 июня.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 27 июня с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-03 со сроком обращения 1,7 года (630 дней) объемом не менее 5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 22,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 24,97% годовых. Техразмещение запланировано на 2 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) перенесло с 20 на 25 июня сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,8 года объемом 5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 20% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 21,94% годовых. Техразмещение запланировано на 27 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 43-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летнего выпуска объемом 160 млн рублей в январе 2022 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, но не более 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов гасится по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

ООО "ВИС финанс" выкупило по оферте 1 млн 228 тыс. 221 облигацию серии БО-П05 по цене 100% от номинала, или 61,4% эмиссии. Компания разместила выпуск объемом 2 млрд рублей в декабре 2023 года по ставке 16,2% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4,5% годовых.