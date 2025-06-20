Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая;

- розничные продажи Великобритании в мае;

- индекс цен производителей Германии в мае;

- индекс производственной активности ФРБ в июне;

- Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025);

- Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

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