Рубль в четверг слегка подрос в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 19 июня. Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль укрепился на фоне дорожающей нефти. Участники рынка анализировали новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), где в четверг открылась его основная программа. На пленарном заседании 20 июня традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,874 руб., что на 1,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 июня на 23,35 копейки, до 78,4839 руб./$1, и уменьшил курс евро на 47,13 копейки, до 89,838 руб./EUR1.

"Курс рубля остается стабильным к основным иностранным валютам. Решение Банка России о снижении ключевой ставки никак не повлияло на тенденцию к медленному укреплению рубля. В ближайшей перспективе в пользу рубля могут играть два фактора - приближение периода налоговых платежей и выросшая на фоне ближневосточного конфликта цена нефти. Отсутствие негативных новостей в ближайшей перспективе позволит рублю торговаться в диапазоне 78-81 руб. за доллар США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет снижать ключевую ставку по мере торможения инфляции в РФ, она сейчас замедляется быстрее ожиданий регулятора.

"Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания, это должно происходить", - сказала Набиуллина на ПМЭФ-2025.

Председатель ЦБ также отметила, что даже при снижении ставок депозиты для населения будет оставаться привлекательными, так как будет замедляться и инфляция.

Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 18% годовых на заседании 25 июля, полагают экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Валерия Кобяк.

Согласно данным Росстата, рост цен за 10-16 июня составил 0,04% н/н после 0,03% н/н неделей ранее. По состоянию на 16 июня рост цен составил 0,08% с начала месяца, или 9,6% г/г.

"Таким образом, благоприятная динамика инфляции, наблюдаемая со второй половины мая, сохраняется, - констатируют эксперты банка. - Также позитивной новостью является и снижение инфляционных ожиданий населения в июне до 13,0% после 13,4% в мае. Они сохраняются на повышенном уровне, несмотря на благоприятную динамику инфляции и крепкий рубль - они находятся в диапазоне 13-14% с лета 2024 года. Тем не менее снижение показателя в сочетании с низкой недельной инфляцией является позитивным сигналом для регулятора и может заставить ЦБ РФ быстрее снижать ставку. Таким образом, мы не исключаем снижения ставки до 18% на заседании 25 июля".

Курс рубля укрепился слишком сильно, нужно "отруливать" его к более фундаментальным значениям, между тем заявил глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин.

Текущий уровень укрепления рубля в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ-2025 банкир назвал "вредным". И для экономики, и для бюджета благоприятным был бы курс рубля к доллару на уровне "90 плюс", считает Костин.

Одним из факторов переукрепления рубля Костин назвал действующее требование о продаже части валютной выручки крупнейших экспортеров.

"Зря мы сегодня продаем валюту", - сказал он.

Укрепление рубля создает давление на несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ), оптимальным для участников внешнеэкономической деятельности был бы курс на уровне 100 руб./$1, в свою очередь, уверен первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"В районе 100 руб./$1", - оценил он комфортное и для экспортеров, и для импортеров отношение рубля к доллару.

"При крепком курсе сегодня экспортные поставки для базовых отраслей промышленности становятся малоэффективными", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025, отвечая на вопрос о перспективах увеличения объемов ННЭ в 2025 году.

Цены на нефть продолжают повышаться вечером в четверг на фоне неопределенности планов США относительно участия в ирано-израильском конфликте.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск растет на 2,19%, до $78,35 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 2,05%, до $77,05 за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. Инвесторы опасаются, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта между Израилем и Ираном могут привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

Между тем, как показали опубликованные накануне данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 11,473 млн баррелей. Это рекордное падение запасов с июня прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 июня повысилась на 2 базисных пункта, до 19,81% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, отступила в четверг на 3 базисных пункта, до 20,68% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 21,42% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 1 базисный пункт и составила 21,98% годовых.

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