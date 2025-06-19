Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне активно растущей нефти

Москва. 19 июня. Китайский юань немного снижается на Московской бирже днем в четверг, рубль укрепляется на фоне активно дорожающей нефти. Участники рынка анализируют новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), где в четверг открылась его основная программа. На пленарном заседании 20 июня традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8505 руб., что на 2,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 8 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,8 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 24 копейки, до 90,26 руб./EUR1.

Диапазон курса валютной пары юань/рубль в 10,5-11 руб. за юань сохранит актуальность в конце текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Пока не видим предпосылок смещения баланса спроса и предложения на валютном рынке. Полагаем, что диапазон 10,5-11 руб. за юань сохранит свою актуальность и в конце недели, несколько более вероятными видим попытки курса продвинуться в направлении его нижней границы", - пишет эксперт в комментарии.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет снижать ключевую ставку по мере торможения инфляции в РФ, она сейчас замедляется быстрее ожиданий регулятора.

"Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий, и будут снижаться инфляционные ожидания, это должно происходить", - сказала Набиуллина на ПМЭФ-2025.

Председатель ЦБ также отметила, что даже при снижении ставок депозиты для населения будет оставаться привлекательными, так как будет замедляться и инфляция.

Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 18% годовых на заседании 25 июля, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк.

Согласно данным Росстата, рост цен за 10-16 июня составил 0,04% н/н после 0,03% н/н неделей ранее. По состоянию на 16 июня рост цен составил 0,08% с начала месяца, или 9,6% г/г.

"Таким образом, благоприятная динамика инфляции, наблюдаемая со второй половины мая, сохраняется, - констатируют эксперты банка. - Также позитивной новостью является и снижение инфляционных ожиданий населения в июне до 13,0% после 13,4% в мае. Они сохраняются на повышенном уровне несмотря на благоприятную динамику инфляции и крепкий рубль - они находятся в диапазоне 13-14% с лета 2024 года. Тем не менее снижение показателя в сочетании с низкой недельной инфляцией является позитивным сигналом для регулятора и может заставить ЦБ РФ быстрее снижать ставку. Таким образом, мы не исключаем снижения ставки до 18% на заседании 25 июля".

Цены на нефть повышаются днем в четверг на фоне неопределенности планов США относительно участия в ирано-израильском конфликте.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск растет на 1,42%, до $77,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 1,68%, до $76,43 за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. Инвесторы опасаются, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта между Израилем и Ираном могут привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

Между тем, как показали опубликованные накануне данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 11,473 млн баррелей. Это рекордное падение запасов с июня прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.