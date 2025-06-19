.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" повысил оценку акций Юнипро до "позитивной"
.
19 июня 2025 года 16:40
"БКС МИ" повысил оценку акций Юнипро до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций "Юнипро" с "нейтральной" до "позитивной", взгляд на сектор электроэнергетики в целом остается "нейтральный", сообщается в стратегии аналитиков на третий квартал текущего года. "С учетом предстоящей в середине года индексации цен на газ (на 21,3%) и возможного роста тарифов на мощность II полугодие 2025 года должно быть неплохим с точки зрения финансов для компаний сектора. Мы сделали ряд изменений в наши оценки, обновили финансовые прогнозы, - указывают эксперты. - За исключением "Юнипро", взгляд на бумаги сектора не поменялся: мы позитивно смотрим на "Интер РАО", "Мосэнерго" и "ТГК-1" и негативно на "РусГидро", "ОГК-2" и "ФСК-Россети". "Результаты "Юнипро" за I квартал были ожидаемо слабее, чем прежние цифры, но масштаб снижения оказался гораздо меньше. На этом фоне в мае мы улучшили наши оценки, и теперь поднимаем взгляд с "нейтрального" до "позитивного". При этом невыплата дивидендов эмитентом - следствие специфической ситуации, связанной с внешним управлением", - говорится в материале аналитиков инвесткомпании. "Мосэнерго", "ТГК-1" и "ОГК-2" воспользовались правом не раскрывать отчетность, хотя на сайте налогового раскрытия в апреле мы увидели их цифры по РСБУ за 2024 год. Основным сюрпризом стала неожиданная и достаточно значительная по размеру рекомендация по выплате дивидендов от "ОГК-2" и "ТГК-1". "Мосэнерго" тоже закрепила свою рекомендацию плательщика дивидендов, - отмечают эксперты "БКС МИ". - Возобновление выплаты дивидендов "ТГК-1" может стать хорошим стартом, поскольку компания прибыльна и извлекает выгоду из роста цены на газ в середине года. Ситуация с "ОГК-2" несколько сложнее из-за предполагаемого падения прибыли в 2025 году". "В результатах за I квартал мы увидели хорошие финансовые результаты благодаря либерализации рынка Дальнего Востока, что позитивно для "РусГидро". Вместе с тем "ФСК-Россети" и "РусГидро" сохраняют большие инвестиционные программы, что объясняет невыплату дивидендов, - пишут аналитики в стратегии. - Электроэнергетика в 2025 году будет себя чувствовать вполне комфортно в финансовом плане. Впрочем, высокая задолженность и ключевая ставка означают существенные процентные расходы у "РусГидро" и "ФСК-Россети". Из недавних событий отмечаем обсуждение возможной индексации тарифов на мощность в середине года на 10%, однако постановления правительства пока не вышло". С точки зрения спроса единого тренда пока нет, констатируют эксперты: электропотребление в европейской части растет, а в Сибири незначительно снижается. На фоне удорожания топлива цены на спотовом рынке электроэнергии (без учета компоненты платы за мощность) в Европейской части России выросли на 17,7% г/г, в Сибири - на 36,8%. Рост оптовой цены в Европейской части России - следствие индексации цены на газ с 1 июля прошлого года, в Сибири рост произошел из-за повышения цен на уголь и маловодности рек, указывают аналитики инвесткомпании. Также эксперты "БКС МИ" обращают внимание, что для сектора характерна высокая капиталоемкость, и многие компании под их покрытием активно инвестируют. "Длительные сроки строительства и специфика регулирования не позволяют произойти быстрой окупаемости. Таким образом, риски в секторе сохраняются: крупные инвестрасходы, рост издержек, ухудшение раскрытия и корпоративного управления", - пишут аналитики в стратегии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА-ПРОГНОЗ
.
19 июня 2025 года 16:05
"Финам" рекомендует держать акции Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H с прогнозной стоимостью на уровне 6,44 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 6,1%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря... читать дальше
.19 июня 2025 года 15:45
"Т-Инвестиции" в настоящее время не рекомендуют покупать акции "Северстали", учитывая сложную конъюнктуру на рынке металлов, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. "Компания может воздержаться от дивидендных выплат по итогам второго квартала с учетом слабой конъюнктуры на рынке... читать дальше
.19 июня 2025 года 15:21
"Финам" подтверждает рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $46 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 9,3% с текущих значений, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Сейчас Freeport-McMoRan успешно преодолевает... читать дальше
.19 июня 2025 года 14:50
Платина - привлекательный инструмент диверсификации инвестиционного портфеля - Freedom Finance Global
Платина выглядит как привлекательный инструмент диверсификации инвестиционного портфеля, особенно в контексте коррекции золота и развития экологичных производств, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Спотовая цена на платину 19 июня достигла максимальных с сентября 2014 года... читать дальше
.19 июня 2025 года 14:26
Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 18% годовых на заседании 25 июля, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. Согласно данным Росстата, рост цен за 10-16 июня составил 0,04% н/н после 0,03% н/н неделей ранее. По состоянию на 16 июня рост цен составил 0,08% с начала... читать дальше
.19 июня 2025 года 14:04
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 209 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,8%, стоп-приказ: 187,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков,... читать дальше
.19 июня 2025 года 13:33
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций эмитентов российского металлургического сектора, сообщается в стратегии аналитиков на третий квартал 2025 года. Горно-металлургическая отрасль в России продолжает испытывать давление в этом году после неудачного прошлого года,... читать дальше
.19 июня 2025 года 13:03
Инфляция позволяет Банку России продолжить снижение ключевой ставки, наиболее вероятно ее уменьшение на 100 базисных пунктов (б.п.) в июле текущего года, но существует и возможность минус 150 б.п. или даже 200 б.п., говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова. "Если достигнутый... читать дальше
.19 июня 2025 года 12:39
"Финам" рекомендует держать акции Industrial Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $151,2 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Эксперт отмечает, что в состав фонда входят крупные и стабильные представители промышленного сектора США,... читать дальше
.19 июня 2025 года 12:14
"Финам" сохраняет прогнозную цену акций "Северстали" на уровне 1440 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 46,4% и рейтингу "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Группа "Северсталь" представляет собой лучший пример успешной адаптации бизнеса в условиях... читать дальше
.19 июня 2025 года 11:52
Банк России, скорее всего, понизит уровень ключевой ставки по итогам заседания в июле текущего года, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Согласно данным Росстата, инфляция в стране на прошлой неделе минимально ускорилась до 0,04% после 0,03% неделей ранее, а в... читать дальше
.19 июня 2025 года 11:33
Рубль в четверг сохраняет потенциал для движения к отметке 11,0 руб./юань на фоне складывающихся на глобальном рынке условий, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "В среду российский рубль номинально укрепился. Влияние высокой стоимости нефти, оказывающее национальной валюте поддержку,... читать дальше
.19 июня 2025 года 11:12
Тренд на торможение инфляции поддерживает спрос на ОФЗ, не давая шансов для технической коррекции, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Индекс RGBI в среду удержал 112 пунктов благодаря некоторому улучшению статистики по... читать дальше
.19 июня 2025 года 10:50
Текущий год не обещает быть простым для металлургов до тех пор, пока ключевая ставка сохраняется на высоком уровне, говорится в аналитическом материале "Финама". "Хотя российская черная металлургия остается под санкциями, не они создают главные проблемы, а неблагоприятная рыночная конъюнктура и... читать дальше
.19 июня 2025 года 10:35
Москва. 19 июня. Китайский юань немного подрос на Московской бирже утром в четверг. Рубль опустился, несмотря на укрепление нефти. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.