"БКС МИ" повысил оценку акций Юнипро до "позитивной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций "Юнипро" с "нейтральной" до "позитивной", взгляд на сектор электроэнергетики в целом остается "нейтральный", сообщается в стратегии аналитиков на третий квартал текущего года.

"С учетом предстоящей в середине года индексации цен на газ (на 21,3%) и возможного роста тарифов на мощность II полугодие 2025 года должно быть неплохим с точки зрения финансов для компаний сектора. Мы сделали ряд изменений в наши оценки, обновили финансовые прогнозы, - указывают эксперты. - За исключением "Юнипро", взгляд на бумаги сектора не поменялся: мы позитивно смотрим на "Интер РАО", "Мосэнерго" и "ТГК-1" и негативно на "РусГидро", "ОГК-2" и "ФСК-Россети".

"Результаты "Юнипро" за I квартал были ожидаемо слабее, чем прежние цифры, но масштаб снижения оказался гораздо меньше. На этом фоне в мае мы улучшили наши оценки, и теперь поднимаем взгляд с "нейтрального" до "позитивного". При этом невыплата дивидендов эмитентом - следствие специфической ситуации, связанной с внешним управлением", - говорится в материале аналитиков инвесткомпании.

"Мосэнерго", "ТГК-1" и "ОГК-2" воспользовались правом не раскрывать отчетность, хотя на сайте налогового раскрытия в апреле мы увидели их цифры по РСБУ за 2024 год. Основным сюрпризом стала неожиданная и достаточно значительная по размеру рекомендация по выплате дивидендов от "ОГК-2" и "ТГК-1". "Мосэнерго" тоже закрепила свою рекомендацию плательщика дивидендов, - отмечают эксперты "БКС МИ". - Возобновление выплаты дивидендов "ТГК-1" может стать хорошим стартом, поскольку компания прибыльна и извлекает выгоду из роста цены на газ в середине года. Ситуация с "ОГК-2" несколько сложнее из-за предполагаемого падения прибыли в 2025 году".

"В результатах за I квартал мы увидели хорошие финансовые результаты благодаря либерализации рынка Дальнего Востока, что позитивно для "РусГидро". Вместе с тем "ФСК-Россети" и "РусГидро" сохраняют большие инвестиционные программы, что объясняет невыплату дивидендов, - пишут аналитики в стратегии. - Электроэнергетика в 2025 году будет себя чувствовать вполне комфортно в финансовом плане. Впрочем, высокая задолженность и ключевая ставка означают существенные процентные расходы у "РусГидро" и "ФСК-Россети". Из недавних событий отмечаем обсуждение возможной индексации тарифов на мощность в середине года на 10%, однако постановления правительства пока не вышло".

С точки зрения спроса единого тренда пока нет, констатируют эксперты: электропотребление в европейской части растет, а в Сибири незначительно снижается. На фоне удорожания топлива цены на спотовом рынке электроэнергии (без учета компоненты платы за мощность) в Европейской части России выросли на 17,7% г/г, в Сибири - на 36,8%. Рост оптовой цены в Европейской части России - следствие индексации цены на газ с 1 июля прошлого года, в Сибири рост произошел из-за повышения цен на уголь и маловодности рек, указывают аналитики инвесткомпании.

Также эксперты "БКС МИ" обращают внимание, что для сектора характерна высокая капиталоемкость, и многие компании под их покрытием активно инвестируют.

"Длительные сроки строительства и специфика регулирования не позволяют произойти быстрой окупаемости. Таким образом, риски в секторе сохраняются: крупные инвестрасходы, рост издержек, ухудшение раскрытия и корпоративного управления", - пишут аналитики в стратегии.

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