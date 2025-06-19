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19 июня 2025 года 14:50
Платина - привлекательный инструмент диверсификации инвестиционного портфеля - Freedom Finance Global
Платина выглядит как привлекательный инструмент диверсификации инвестиционного портфеля, особенно в контексте коррекции золота и развития экологичных производств, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Спотовая цена на платину 19 июня достигла максимальных с сентября 2014 года $1350,17 за тройскую унцию. С начала января ее котировки прибавили более 45% на фоне дефицита предложения и усиления мирового спроса, констатирует эксперт. Ключевыми драйверами роста, по его мнению, стали ограниченные запасы, активные закупки со стороны ювелирной отрасли, а также статус защитного актива и острый дисбаланс между спросом и предложением. Нехватка этого сырья обусловлена сокращением производства в Южной Африке. В этой связи мировое предложение продолжит сокращаться на 4-6%. "Учитывая это, прогнозируем рост котировок платины до $1300-1500/унц. в текущем году, - пишет Чернов. - При условии сохранения дефицита и расширения применения металла в водородной энергетике и гибридных транспортных средствах в 2026-м он может подорожать до $1600-1700/унц. При удовлетворении текущего спроса котировка уйдет в диапазон $1100-1200/унц.". Таким образом, аналитик делает вывод, что в текущем году платина переживает уникальный цикл роста, подкрепленный дефицитом, промышленным спросом и вкладом в ювелирное потребление. По его мнению, инвесторам стоит отслеживать новости автопрома, зеленой энергетики и добычи драгметаллов. В текущей ситуации платина выглядит как привлекательный инструмент диверсификации инвестиционного портфеля, особенно в контексте коррекции золота и развития экологичных производств. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДРАГМЕТАЛЛЫ-ПЛАТИНА-АНАЛИТИКА
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