"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций компаний металлургического сектора РФ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций эмитентов российского металлургического сектора, сообщается в стратегии аналитиков на третий квартал 2025 года.

Горно-металлургическая отрасль в России продолжает испытывать давление в этом году после неудачного прошлого года, отмечают эксперты. Помимо низких цен на продукцию и высоких процентных ставок в России, значительное негативное влияние на компании оказывает неожиданное укрепление рубля.

"Из-за этих неблагоприятных факторов оценка сектора по Р/Е выросла до очень высоких уровней - свыше 7,5х против 6-6,5х исторически, - указывают стратеги. - Это говорит о том, что отрасль сейчас выглядит дорогой, что подтверждает наш "негативный" взгляд на многие имена. Финансовые результаты большинства эмитентов в текущем году будут скромнее данных прошлого года, отчего риск невыплаты дивидендов увеличивается".

Сталелитейная индустрия - одна из наиболее пострадавших от вышеизложенных факторов. По оценке аналитиков, за II квартал мировые цены на сталь снизились на 4-5% в условиях хронических проблем в китайском секторе недвижимости, а также слабого внутреннего спроса в России из-за рекордной ключевой ставки ЦБ РФ.

"Внутренние цены выросли на 6% за квартал, но аномальные премии к импорту (свыше 20%) и падающий спрос, вероятно, приведут к их коррекции на 10-15% в следующий квартал, - прогнозируют в БКС. - Жесткая тарифная политика США усугубляет положение для мировой стальной отрасли, так как создает риски замедления глобальной экономики".

Из-за кризиса на рынке стали угольная промышленность также находится под давлением. В России это сопровождается взрывным ростом издержек: себестоимость производства концентрата коксующегося угля утроилась с 2021 года и превышает $65 за тонну, а транспортные издержки удвоились и достигли $70 за тонну. На этом фоне экспорт сырья из Кузбасса (на регион приходится более половины добычи) стал глубоко убыточным и, по оценкам экспертов "БКС МИ", достигает минус $45-50 за тонну.

"В цветной металлургии ситуации получше - котировки остаются на стабильных уровнях в квартальной динамике, за исключением никеля и алюминия, где наблюдается снижение на 9%, - отмечают аналитики. - Однако в других металлах также есть риски падения цен на фоне торговых споров между США и Китаем".

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