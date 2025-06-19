Инфляция позволяет ЦБ РФ продолжить снижение ставки в июле - ПСБ

Инфляция позволяет Банку России продолжить снижение ключевой ставки, наиболее вероятно ее уменьшение на 100 базисных пунктов (б.п.) в июле текущего года, но существует и возможность минус 150 б.п. или даже 200 б.п., говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

"Если достигнутый уровень инфляции удастся закрепить в дальнейшем, ЦБ может ускорить смягчение денежно-кредитной политики и сместить траекторию ключевой ставки к "позитивному" сценарию, - пишет эксперт. - Наш базовый прогноз предполагает ключевую ставку на уровне 18% годовых на конец 2025 года, "позитивный" сценарий - 15% годовых. Причем устойчиво крепкий курс рубля способствует такому развитию ситуации. Сдерживают решительность ЦБ высокие инфляционные ожидания. Пока ориентируемся на снижение ключевой ставки в июле на 100 б.п., но уже держим в уме сценарии с минус 150 и минус 200 б.п."

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