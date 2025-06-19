ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку в июле 2025г - Freedom Finance Global

Банк России, скорее всего, понизит уровень ключевой ставки по итогам заседания в июле текущего года, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Согласно данным Росстата, инфляция в стране на прошлой неделе минимально ускорилась до 0,04% после 0,03% неделей ранее, а в годовом выражении замедлилась до 9,6%.

До следующего заседания Центрального Банка России остается почти месяц, поэтому еще несколько раз выйдут данные по динамики цен, которые регулятор будет оценивать при принятии решения по ставке. Однако, отмечает эксперт, текущие показатели указывают на стабилизацию низких темпов роста на протяжении почти двух месяцев: на первой неделе мая она составила 0,03% и далее не поднималась выше 0,07%. Это позволяет рассчитывать на очередное снижение "ключа" на июльском заседании, считает Чернов.

"На наш взгляд, поступающие с полей ПМЭФ-2025 сигналы достаточно четко указывают на то, что в июле Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку. При этом, если инфляция продолжит замедляться быстрее ожиданий регулятора, то мы не исключаем уменьшения на 200-300 б.п., до 17-18%, так как снижение только на 100 б.п. сильного стимула росту экономики не придаст, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Полагаем, что в ЦБ в прежние годы уже доказывали, что могут действовать более решительно как в вопросе ужесточения, так и в вопросе смягчения монетарной политики".

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