Диапазон 10,5-11 руб./юань сохранит актуальность в конце текущей недели - ПСБ

Диапазон курса валютной пары юань/рубль в 10,5-11 руб. за юань сохранит актуальность в конце текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Пока не видим предпосылок смещения баланса спроса и предложения на валютном рынке. Полагаем, что диапазон 10,5-11 руб. за юань сохранит свою актуальность и в конце недели, несколько более вероятными видим попытки курса продвинуться в направлении его нижней границы", - пишет эксперт в комментарии.

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