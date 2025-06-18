Рынок акций РФ в среду забуксовал в росте из-за просевшей нефти, первый день ПМЭФ особого оптимизма не принес

Москва. 18 июня. Рынок акций РФ в среду завершил основные торги смешанной динамикой blue chips, попытки роста забуксовали из-за просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился к $75,4 за баррель после роста днем выше $77,4), при этом первый день начавшегося Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025, пройдет 18-21 июня) не принес особого оптимизма инвесторам. Индекс МосБиржи вечером вернулся в район 2790 пунктов после роста днем выше 2800 пунктов; лучше рынка выглядели акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+5,6%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+3%), МКБ (MOEX: CBOM) (+2,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2791,83 пункта (+0,1%, максимум сессии - 2807,34 пункта), индекс РТС - 1117,27 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 июня, составил 78,7174 руб. (+0,39 копейки).

Подорожали также акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что может как присоединиться к израильским ударам по иранским ядерным объектам, так и выбрать иной путь решения проблемы. "Вы не знаете, что я буду делать. Может быть, я сделаю это, а может быть - нет", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли США наносить удары по иранским ядерным объектам.

При этом на вопрос журналиста, есть ли еще время для мирного решения иранского кризиса, Трамп заявил, что "никогда не поздно". Он отметил, что ситуация станет более ясной в ближайшее время. "Следующая неделя будет очень важной. А может потребуется меньше времени", - сказал Трамп, говоря об израильской операции против Ирана.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social опубликовал серию сообщений об Иране, в одном из них он потребовал "безоговорочной капитуляции". Он также указал: "Наше терпение подходит к концу".

Телеканал Fox News сообщил во вторник со ссылкой на источник, что Пентагон направляет на Ближний Восток дополнительные истребители, а также продлевает срок размещения уже находящейся там боевой авиации. Это, в частности, коснется размещенных там самолетов F-16, F-22, F-35.

Между тем в Конгрессе США подготовили ряд инициатив, нацеленных на то, чтобы запретить Вашингтону участвовать в военных действиях на территории Ирана.

Президент США Трамп в ближайшие 24-48 часов решит, продолжатся ли дипломатические усилия, связанные с иранской ядерной программой, или же будут нанесены удары по Ирану, сообщает АВС.

Президент США Трамп в среду также заявил журналистам, что провел накануне телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер добавил, что пока не заинтересован в предложении президента России помочь в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.

Тем временем, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что замедление инфляции в РФ носит устойчивый характер, идет быстрее ожиданий, траектория складывается ниже текущего прогноза Минэкономразвития в 7,6%, который будет уточнен в августе.

Спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выразил надежду на продолжение российско-американского диалога. "Да, мы считаем, что благодаря диалогу президентов РФ и США это возможно", - сказал Дмитриев "Интерфаксу" "на полях" ПМЭФ, отвечая на вопрос, рассчитывают ли в Москве на продолжение российско-американского диалога.

По его словам, Россия и США активно обсуждают совместные проекты в энергетике, в сфере редкоземельных металлов, а также взаимодействие в Арктике и совместное освоение космоса, при этом между странами параллельно идет политический диалог. Также Дмитриев заявил, что американские компании, а также компании других стран Запада не смогут рассчитывать на преференции в случае возвращения на российский рынок.

Российские производители удобрений продолжат поставки в Евросоюз после повышения импортных пошлин, рост издержек ляжет на местных аграриев. Такое мнение высказал "Интерфаксу" глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в кулуарах ПМЭФ-2025. "Мы будем присутствовать и в Европе, просто эта пошлина будет за счет европейского фермера, в конечном итоге", - сказал он.

Гурьев отметил, что с начала этого года мировые цены на удобрения уже выросли примерно на 20%. "Цены на удобрения растут, достаточно сильная динамика. И по фосфору и по азотке, я думаю, можно смело сказать, процентов на 20 уже выросли", - уточнил он.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, индекс Мосбиржи в среду пытался штурмовать отметку 2800 пунктов, но вечером сдал назад. Поддержку нефти оказывает фактор напряженности в ближневосточном регионе: шестой день подряд стороны обмениваются ударами, есть риск вмешательства других стран. Нефть держится достаточно высоко - непосредственного нарушения поставок из региона нет, однако стоимость и риски судоходства все-таки уже возросли. Для акций российского нефтегазового сектора данная ситуация выступает позитивом. Также благоприятные новостные драйверы могут начать поступать со стартовавшего ПМЭФ.

"Прогноз на 19 июня: возможно закрепление индекса МосБиржи выше 2800 пунктов с последующим походом к следующему сопротивлению 2850 пунктов. Также возможна боковая динамика индекса со смещением внимания рынка с ключевых "фишек" на акции широкого рынка", - считает Рокотянская.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс Мосбиржи завершил день без ярко выраженной динамики, оставшись на уровне вторника. Существенную поддержку котировкам не оказывают данные по инфляционным ожиданиям, которые в июне снизились до 13% с 13,4% в мае, а также комментарии главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что инфляция замедляется быстрее и устойчивее, чем ожидало ведомство. В фокусе инвесторов продолжат оставаться данные Росстата по инфляции. В ближайшее время на российский фондовый рынок могут оказать позитивное влияние поступающие дивиденды, полагает эксперт.

Акционеры "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,6% и +0,5% "префы") утвердили итоговые дивиденды за 2024 год, которые составляют 0,43 рубля на обыкновенную и 25,95 рублей на привилегированную акции.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов отметил, что рынку акций нужен дополнительный позитив для прорыва сопротивления 2800 пунктов по индексу МосБиржи, где проходит верхняя граница "сходящегося треугольника".

Поводом для локального роста в среду стали заявления России о возможности возобновления переговоров с США по устранению противоречий в двусторонних контактах, а также отказ американского лидера вводить санкции в отношении России. Кроме того, на агрессивной риторике США и Ирана цены на нефть Brent взлетели к $77 за баррель, однако прокол этого уровня пока не привел к усилению роста.

В среду начался ПМЭФ-2025, но какие-то важные новости начнут поступать лишь в четверг. Возможно, именно они станут триггером для пробоя сопротивления и мощного выхода индекса МосБиржи из "треугольника". На этот случай рекомендуется спекулятивно покупать фьючерс на индекс МосБиржи с целью фиксации прибыли (или ее значительной части) в районе 2920 пунктов, считает эксперт.

Если же рванет вверх нефть, то стоит агрессивно подбирать акции "Роснефти" или нефтяные фьючерсы. Целями роста сырья являются отметки $80 и $82 за баррель. Впрочем, мир пока не особо верит, что ирано-израильский конфликт перерастет в катастрофу. Об этом говорят цены на золото, которые остаются вблизи отметки $3400 за унцию, при этом среднесрочный тренд по золоту остается восходящим. К движению золота вверх также стоит спекулятивно присоединяться покупкой золотых фьючерсов или акций ПАО "Полюс", полагает Антонов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на мировых рынках в среду наблюдается смешанная динамика, инвесторы ожидают решения ФРС по ключевой ставке, а также продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Индексу МосБиржи пока не удалось закрепиться выше отметки 2800 пунктов. В качестве поддержки в очередной раз может выступить уровень в районе 2730 пунктов, считает аналитик.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,05%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), также нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 0,1%, DAX просел на 0,5%), но растут Штаты (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,4-0,5%).

Инвесторы с осторожностью ждут в среду итогов очередного заседания Федеральной резервной системы США. По прогнозам экспертов, американский ЦБ в среду сохранит процентную ставку на прежнем уровне.

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 1,9% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,2% в апреле. Результат совпал с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в среду цены снизились на фоне неопределенности с возможным участием Соединенных Штатов в израильско-иранском конфликте.

Стоимость августовских июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,41 за баррель (-1,4% и +4,4% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $73,91 за баррель (-1,2% и +4,3% накануне).

Президент США Трамп в среду отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли Вашингтон нанести удар по Ирану или по ядерным объектам страны.

Участники рынка следят за развитием событий на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами. Инвесторы обеспокоены тем, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта могут привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

По оценке аналитиков ING, в случае закрытия Ормузского пролива цены на нефть могут подскочить до $120 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 11,473 млн баррелей. Это рекордное падение запасов с июня прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали гораздо более умеренное снижение резервов нефти, на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 13 июня, увеличились на 209 тыс. баррелей, дистиллятов - на 514 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на прошлой неделе на 995 тыс. баррелей после снижения на 403 тыс. баррелей неделей ранее.

Дефицита нефти и газа на рынке сейчас нет на фоне обострения ближневосточного конфликта, но риски остаются и отражаются в цене, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, экспорт российской нефти осуществляется в полном объеме, обострение ближневосточного конфликта на него не повлияло.

Также Новак выразил надежду, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман посетит Россию 19 июня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). "Надеюсь, что принц прилетит. У нас была такая договоренность, и он подтверждал свое участие. Если форс-мажоров не будет, то да (ждем его завтра)", - сообщил журналистам Новак на полях ПМЭФ-2025.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+6,4%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+2,6%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+2,6%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+2,5%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+2,5%).

Подешевели акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-14,2%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-13,9% и -12,7% "префы" после отсечки дивидендов за 2024 год в размере 2,25 рубля на бумагу каждого типа), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-5,8%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-3,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3%).

Снизились акции ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (-4,4%, до 44,69 рубля) на фоне известий, что компания уточнила ценовые ориентиры в ходе вторичного публичного предложения (SPO) обыкновенных акций на Московской бирже. Общий спрос инвесторов на текущий момент превышает нижнюю границу установленного объема предложения в размере 55 млн акций (около 5% от общего числа размещенных акций), цена предложения находится в диапазоне 42-45 рублей за акцию. Окончательная цена акций будет установлена не позднее 20 июня 2025 года, при этом ожидается, что она также не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня - последнего дня сбора заявок.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,86 млрд рублей (из них 5,47 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,12 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 4,71 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).