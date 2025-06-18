Прогнозная цена акций Озон Фармацевтики до конца 2025г - 56 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" на горизонте до конца текущего года составляет 56 рублей за штуку, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

По всей видимости, отмечает эксперт инвесткомпании, достаточно сильное падение котировок бумаг эмитента в среду связано как с разочарованием относительно объявленного невысокого диапазона цен размещения, который вполне мог оказаться результатом не очень большого спроса инвесторов, так и с ожиданиями дополнительной эмиссии акций, которая должна быть запущена после завершения SPO.

Полученные средства будут направлены на развитие бизнеса компании, эмитент также ожидает, что увеличение количества акций в обращении увеличит их ликвидность.

Однако инвесторы, вероятно, обеспокоены масштабами увеличения уставного капитала и возможным размытием своих долей несмотря на то, что "Озон Фармацевтика" предоставляет всем, кто уже принял участие в SPO, приобрести акции дополнительной эмиссии в рамках преимущественного права по той же цене, указывает Мильчакова.

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