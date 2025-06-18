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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает нейтральную оценку перспектив акций ТМК
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18 июня 2025 года 10:36
"БКС МИ" подтверждает нейтральную оценку перспектив акций ТМК
"БКС Мир инвестиций" подтверждает нейтральную оценку перспектив акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) и целевую цену на уровне 140 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 28%, сообщается в обзоре инвесткомпании. Совет директоров ТМК одобрил переход на единую акцию после присоединения восьми дочек и утвердил сумму выкупа у несогласных акционеров в 116,1 руб./акция. Аналитики "БКС МИ" подтверждают актуальную целевую цену для ТМК (140 руб. на горизонте 12 месяцев), но рекомендации держателям акций участвовать в обратном выкупе по цене 116,1 руб./акц. не дают: удержание бумаги может оказаться несколько более выгодным, полагают Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Булат Мударисов. Все зависит от состава миноритариев, несогласных с реорганизацией. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Финмаркет/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТМК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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