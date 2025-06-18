"БКС МИ" подтверждает нейтральную оценку перспектив акций ТМК

"БКС Мир инвестиций" подтверждает нейтральную оценку перспектив акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) и целевую цену на уровне 140 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 28%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Совет директоров ТМК одобрил переход на единую акцию после присоединения восьми дочек и утвердил сумму выкупа у несогласных акционеров в 116,1 руб./акция.

Аналитики "БКС МИ" подтверждают актуальную целевую цену для ТМК (140 руб. на горизонте 12 месяцев), но рекомендации держателям акций участвовать в обратном выкупе по цене 116,1 руб./акц. не дают: удержание бумаги может оказаться несколько более выгодным, полагают Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Булат Мударисов. Все зависит от состава миноритариев, несогласных с реорганизацией.

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