Инвесторам стоит занять выжидательную позицию на рынке ОФЗ на ближайшие недели - ПСБ

Инвесторам стоит занять выжидательную позицию на рынке рублевых госбумаг на ближайшие несколько недель, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI во вторник продолжил корректироваться, достигнув отметки 112,11 пункта. Ожидаем дальнейшего сползания индекса вниз на фоне неопределенности относительной продолжения снижения ставки на июльском заседании", - отмечает эксперт в комментарии.

Аукционы Минфина (размещается 6- и 11-летние выпуски), итоги которых являются индикатором "аппетита" к риску на рынке госбумаг, будут в фокусе внимания в среду. "Ожидаем увидеть весьма умеренный спрос на аукционах", - указывает Грицкевич.

Также в среду выйдет традиционная статистика по недельной инфляции. Вероятно, инфляция останется под давлением, однако вряд ли это сможет существенно поддержать спрос на ОФЗ - до очередного заседания ЦБ РФ остается еще более месяца, обращает внимание аналитик ПСБ.

"На ближайшие несколько недель рекомендуем занять выжидательную позицию на рынке госбумаг, несмотря на сохранение позитивного взгляда на облигации в перспективе до конца текущего года", - пишет эксперт в материале банка.

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