Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Аэрофлота

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Аэрофлота" после оценки результатов компании за 1К25 по МСФО, говорится в комментарии аналитика Георгия Горбунова.

"Аэрофлот" представил неоднозначные результаты за 1К25 по МСФО: выручка увеличилась на 10% г/г до 190 млрд руб., скорректированная EBITDA снизилась на 30% г/г до 31 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 24 раза в годовом сопоставлении до 27 млрд руб.

"Результаты на 5% выше наших ожиданий по выручке, при этом скорректированная EBITDA меньше нашего прогноза на 20%, а показатель чистой прибыли - на 13%, - указывает эксперт. - Выручка поднялась вследствие увеличения пассажирооборота на 2,2% г/г и доходной ставки - на 7,3% г/г. Мы ожидали более медленного роста доходной ставки, чем и обусловлено отклонение от нашего прогноза. При этом скорректированная EBITDA оказалась хуже наших ожиданий из-за более высоких по сравнению с нашими оценками темпов роста операционных расходов".

Как и ожидалось, на чистую прибыль значительное влияние оказала валютная переоценка, при этом ее размер ниже прогноза аналитиков инвестбанка на 12 млрд руб. По итогам 1К25 компания получила скорректированный чистый убыток в размере 3 млрд руб. против скорректированной чистой прибыли в 6,5 млрд руб. по итогам 1К24, подчеркивает Горбунов.

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