Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций ФосАгро на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "ФосАгро" на фоне опубликованной отчетности за 1К25 по МСФО, сообщается в обзоре.

"ФосАгро" опубликовала отчетность за 1К25 по МСФО, показав значительный рост прибыли в квартальном и годовом выражении на фоне отмены 10%-ной экспортной пошлины, повышения цен на удобрения и объема продаж, - пишет аналитик Дмитрий Смолин. - В целом результаты совпали с нашими прогнозами и ожиданиями рынка".

Эксперт положительно оценивает значительное сокращение долговой нагрузки "ФосАгро": уменьшение чистого долга на 19% к/к до 263 млрд руб. предполагает отношение этого показателя к EBITDA в 1,4.

"Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 1К25 в размере 201 руб./акцию (дивдоходность - 3,2%), что соответствует 75% свободного денежного потока, - отмечает Смолин. - Их размер превысил ожидания рынка (158 руб./акцию) и наш прогноз (135 руб./акцию). На наш взгляд, неожиданно высокие выплаты обусловлены увеличением свободного денежного потока в 1К25: при отношении чистого долга к EBITDA менее 1,5 компания может выплачивать в виде дивидендов 75% FCF, а не 50%, как прежде".

По мнению аналитика, благодаря этому результаты должны позитивно отразиться на цене акций в краткосрочной перспективе.

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